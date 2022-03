Vang binnenkort Arceus en Darkrai in Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl

Update vanaf woensdag 16 maart 2022 de game naar versie 1.3.0 en ga op jacht naar de twee mythische Pokémon!

Vanaf woensdag 16 maart 2022 kun je Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl updaten naar versie 1.3.0. The Pokémon Company heeft bekendgemaakt dat deze update de speciale evenementen bevat om Arceus en Darkrai te kunnen vangen in beide games. Er zouden geen nieuwe functies toegevoegd worden, zoals het langverwachte GWS of compatibiliteit met Pokémon Home.

Om Arceus in Brilliant Diamond of Shining Pearl te kunnen vangen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst dien je een opslagbestand te hebben van Pokémon Legends: Arceus, waarin je alle hoofdmissies voltooid hebt. Let op: dat betekent dat je ook de missies na de aftiteling voltooid moet hebben! Daarnaast moet je in Brilliant Diamond of Shining Pearl de Hall of Fame betreden hebben en de National Dex ontvangen hebben. Dit doe je door de Pokémon League te winnen en alle Pokémon in de Sinnoh-regio gezien te hebben. Wanneer je aan alle voorwaarden voldoet, vind je in je eigen huis de Azure Flute. Met dit item in je bezit keer je terug naar Spear Pillar op Mount Coronet om Arceus op te roepen. Wees wel voorbereid op een intens gevecht met Arceus om hem te kunnen vangen of vang hem met een Master Ball, als je die niet eerder hebt gebruikt.

Net als eerder voor Shaymin moet je voor Darkrai een item binnenhalen via Mystery Gift in het menu. Het item voor Darkrai is Member Card. Selecteer in de periode van 1 april 2022 tot en met 30 april 2022 ‘Mystery Gift’ in het menu en vervolgens ‘Get via Internet’ om automatisch de Member Card aan jouw items toe te voegen. Let op: je moet de Mystery Gift-functie wel toegevoegd hebben aan je menu in Brilliant Diamond of Shining Pearl. Dit doe je door na het winnen van je eerste badge terug te gaan naar het TV Station in Jubilife City en op de 3rd Floor te praten met de TV Producer. Vervolgens reis je naar Newmoon Island om Darkrai te kunnen vinden. Je vindt hem overigens pas nadat je Cresselia op hetzelfde eiland hebt gevangen.

Ben jij al zover in deze Pokémon-games dat je morgen gelijk aan de slag kan voor Arceus in Pokémon Brilliant Diamond of Shining Pearl? Ga je volgende maand ook op jacht naar Darkrai? Laat het weten in een reactie hieronder!

