Monster Hunter Rise Sunbreak DLC krijgt releasedatum en trailer

Ga vanaf 30 juni aan de slag met de nieuwe DLC.

Eind vorig jaar werd de uitbreiding Sunbreak aangekondigd voor Monster Hunter Rise maar tot nu toe was daar nog niet veel over bekend. Zojuist vond er echter een Monster Hunter Digital Event plaats welke geheel in het teken stond van de aankomende uitbreiding voor Monster Hunter Rise. Zo is allereerst de releasedatum onthuld. Monster Hunter Rise: Sunbreak is namelijk beschikbaar vanaf 30 juni dit jaar. Daarnaast is er ook een gloednieuwe trailer vrijgegeven welke je hieronder kunt bewonderen.

Zoals je ziet heeft de trailer de naam “The Three Lords”, welke verwijst naar de aankomende strijd tegen drie gloednieuwe tegenstanders: Garangolm, Lunagaron en Malzeno. De nieuwe monsters zijn werkelijk gigantisch, maar gelukkig kun je jouw krachten bundelen met de Knights of the Royal Order om ze samen te verslaan. De nieuwe DLC zal ook een gloednieuw gebied met zich meebrengen (The Citadel) bestaande uit onder andere bossen en besneeuwde bergen én brengt Master Rank missies met zich mee.

Kijk jij uit naar de Monster Hunter Rise Sunbreak DLC? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie.