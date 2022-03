[Kijk je mee?] Monster Hunter Digital Event

Vanmiddag om 15:00 uur krijgen we nieuwe details van de Sunbreak-uitbreiding voor Monster Hunter Rise.

Eind vorig jaar werd de uitbreiding Sunbreak aangekondigd voor Monster Hunter Rise. Echt heel veel over deze uitbreiding is nog niet bekend. We weten in ieder geval wel deze uitbreiding nieuwe verhalen, opdrachten, locaties en monsters met zich mee zal brengen. Ook hebben we al een teaser van deze uitbreiding gekregen en we weten dat we deze zomer nog aan de slag kunnen met dit gigantische DLC-pakket.

Ook is afgelopen week bekendgemaakt dat er vanmiddag een Monster Hunter Digital Event zal plaatsvinden. Dit digitale evenement zal volledig in het teken staan van de nieuwe Sunbreak-uitbreiding voor Monster Hunter Rise. Wat we kunnen verwachten is nog niet bekend, maar wij hopen natuurlijk op veel nieuwe details en op een releasedatum. Je kunt het evenement vanmiddag om 15:00 uur live volgen op het Twitch-kanaal van Monster Hunter.

本日 (honjitsu) means “today”… meaning… the Monster Hunter Rise: #Sunbreak Digital Event is TODAY!



🕒 2pm GMT / 3pm CET / 7am PDT / 10am EDT

👀 https://t.co/8IzgK7w1Wf pic.twitter.com/NQvSQ8ip20 — Monster Hunter (@monsterhunter) March 15, 2022