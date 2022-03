Move or Die: Unleashed gameplayvideo

Een knotsgekke nieuwe partygame!

Move or Die: Unleashed is een razendsnel partyspel waarbij ronden van 20 seconden, mechanismen die blijven veranderen en héél veel gegil centraal staan. Elke ronde wordt gespeeld met 4 spelers, het zijn minigames waarbij je zoveel mogelijk moet verzamelen, elkaar moet verslaan of de meeste punten moet scoren. Zo is er een ronde waarbij je jouw tegenstanders met een boomerang moet raken, rondes waarbij je zoveel mogelijk goud moet verzamelen en rondes waarbij je met een basketbal zoveel mogelijk moet zien te scoren. Speel met vrienden of tegen de computer, maar zorg vooral dat je véél plezier hebt bij Move or Die: Unleashed.

De video telt ruim 20 minuten en geeft een duidelijk beeld over de chaos en verschillende uitdagingen die geboden worden.