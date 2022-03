Inukari komt 18 maart naar Nintendo Switch

Een nieuwe pixel art platformer met retro vibes.

Uitgeverij RedDeerGames en ontwikkelaar Einzelartig Games hebben aangekondigd dat Inukari – Chase of Deception deze week nog beschikbaar zal zijn in de eShop van Nintendo Switch. Er is een nieuwe trailer gedeeld om alvast een voorproefje te geven van deze retro platform ervaring.

Inukari is een spel die zich afspeelt in de tijd dat mensen wilde dieren niet meer respecteren en er gebeuren veel slechte dingen. Toch is er iemand die de kleine kaars in jouw heiligdom aan heeft gestoken: de mensen roepen jouw hulp! Herstel de vrede en verbind mensen weer met de natuur, alleen jij kan ze helpen. Dit doe je door te springen en te rennen, goodies te verzamelen en het op te nemen tegen vijanden en eindbazen. Dit razendsnelle avontuur komt tot leven dankzij pixel art visuals en originele 8-bit muziek.