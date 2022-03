Mini Motorways verschijnt het tweede kwartaal op de Nintendo Switch

Het spel verschijnt wel met een nieuwe handige functie!

Vorig jaar werd er in mei bekendgemaakt dat het vervolg van Mini Metro, namelijk Mini Motorways, naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Hoewel er eerst gezegd werd dat de game in het eerste kwartaal van 2022 zou verschijnen, moeten Switch-bezitters helaas toch net iets langer wachten. Ontwikkelaar Dinosaur Polo Club heeft namelijk laten weten dat de titel pas ergens in het tweede kwartaal beschikbaar wordt gesteld. Gelukkig is dit met een goede reden want ze hebben nog wat extra tijd nodig voor nieuwe features.

In het strategische spel Mini Motorways maak je wegen voor een groeiende stad. Herontwerp en plaats verschillende wegen zodat iedereen netjes op zijn of haar bestemming kan komen. Bovendien is het in deze Switch-versie mogelijk om de zogenoemde save files van Steam over te brengen zodat je op jouw Nintendo Switch verder kunt gaan waar je op de computer gebleven was. Gaat het jou lukken om de stad voor een lange tijd in beweging te houden en één groot verkeersnet op te bouwen?