Launchtrailer Aztech Forgotten Gods

Vecht tegen eeuwenoude kolossussen in een futuristisch Zuid Amerika

Aztech Forgotten Gods is sinds kort beschikbaar voor de Nintendo Switch. Om iedereen nog even te herinneren aan deze futuristische cyberstone colossus fighter game heeft Lienzo een launch trailer online gezet. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

Aztech speelt zich af in de Azteekse hoofdstad Tenochtitlan, die in de loop der tijd is uitgegroeid tot een enorme stenen metropolis. De stad is zijn tijd ver vooruit terwijl het ook oude culturele waardes behouden heeft. De Azteekse goden zijn in de loop der tijd in de vergetelheid geraakt, totdat Achtli en haar moeder Nantsin langskomen. Nantsin is namelijk een archeoloog, en tijdens een onofficiële opgraving ontwaken ze per ongeluk een stenen kolossus. Deze is helaas niet bepaald aardig en begint alles te vernietigen wat hij tegenkomt. Jij speelt Achtli, die zich genoodzaakt voelt om deze enorme monsters te bevechten. Dit doe je met behulp van een vreemd artefact de Lightkeeper, terwijl je tegen de muren oprent en andere coole moves doet.