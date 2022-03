Nintendo stopt met het exporteren van goederen naar Rusland  

Er worden "voor de nabije toekomst" geen fysieke Nintendo-producten meer geleverd aan Rusland.

Naar aanleiding van de verschrikkelijke gebeurtenissen in Oekraïne heeft Nintendo nu besloten te stoppen met het exporteren van games en andere goederen naar Rusland. Het bedrijf maakte eerder deze week al bekend Advance Wars uit te stellen in verband met “recent world events”. Ook lieten diverse Russische Switch gebruikers vorige week weten geen betalingen meer te kunnen doen in de eShop. Nintendo heeft nu het volgende statement gedeeld met Eurogamer:

“We hebben besloten om te stoppen met het verschepen van alle Nintendo-producten naar Rusland voor de nabije toekomst. Dit doen we vanwege de aanzienlijke wisselvalligheid rond de logistiek van het verschepen en distribueren van fysieke goederen. Daarbuiten is de eShop in Rusland nog steeds in onderhoud. Er zijn geen transacties met Roebel, de munteenheid in Rusland, meer mogelijk door de betalingsprovider.”

In tegenstelling tot andere gamebedrijven besteedt Nintendo in hun statement geen woord aan de Russische invasie in Oekraïne. Vele gamebedrijven hebben op social media al gereageerd op deze vreselijke gebeurtenissen. Buiten Nintendo zijn ook andere grote uitgevers als Sony, Microsoft, EA en CD Projekt Red gestopt met het verkopen van hun games in Rusland. Daarnaast worden er flinke bedragen gedoneerd aan goede doelen. Zo heeft Sony bijvoorbeeld onlangs 2 miljoen dollar gedoneerd aan The United Nations High Commissioner for Refugees en Save the Children om de slachtoffers van de oorlog te helpen.