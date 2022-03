Arcade racer Sunrise GP komt naar de Switch

Later in 2022 moet de game naar Nintendo's hybride console komen.

Hou je wel van een wat minder serieus racespel? Dan is Sunrise GP wellicht wat voor jou! Gamedust en Garage 5 hebben namelijk onthuld dat Sunrise GP later dit jaar naar de Nintendo Switch zal komen. Deze arcade racer heeft een cartoony look vol met vrolijke en scherpe kleuren. Aan jou de taak om te bewijzen dat je de snelste bent in de single-player Grand Prix campaign mode.

Sunrise GP geeft je de keuze uit verschillende wagens, elk met hun eigen unieke besturing. Naast de single-player mode is er ook een split-screen lokale multiplayer mode waarin vier spelers tegen elkaar kunnen racen. De eerste beelden van de game kun je hieronder bekijken. Een exacte releasedatum is vooralsnog niet bekend.