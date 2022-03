Yu-Gi-Oh! Master Duel viert 20 miljoen downloads

Gratis content voor deze speciale grote mijlpaal.

Recentelijk verscheen Yu-Gi-Oh! Master Duel gratis in de eShop voor de Switch en op andere platformen. De nieuwe game voor Yu-Gi-Oh! laat spelers meer dan 10.000 kaarten verzamelen waarmee ze decks kunnen bouwen om vervolgens een duel kunnen houden. Naast een aantal solo mode opties kun je ook online tegen vrienden en vreemden vechten om zo de echte Yu-Gi-Oh! ervaring te krijgen.

Vandaag is dus bekend gemaakt dat het spel 20 miljoen keer is gedownload (de vorige mijlpaal was 10 miljoen begin februari). Om dat te vieren heeft Konami nieuwe content beschikbaar gemaakt om in je eentje te spelen en geven ze ook alle spelers gratis gems om hiermee digitale pakjes kaarten aan te schaffen.

In de anderhalve maand dat het spel nu uit is heeft het dus een flinke spelersbase opgebouwd. Dit waarschijnlijk ook door de gemakkelijke toegang. Zo is die namelijk op elk huidig platform (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, PC en Switch) beschikbaar en bovendien volledig gratis. Ook al kun je ook gems kopen om sneller pakjes te openen.