Super Nintendo World komt ook naar Universal Studios Holywood!

Na Japan komt Super Nintendo World in 2023 ook naar Holywood!

Het allereerste gethematiseerde Nintendo pretpark Super Nintendo World opende vorig jaar in maart zijn deuren in Universal Studios Japan. Bij alleen deze editie blijft het gelukkig niet! Naar aanleiding van Mario Day is er op Twitter nu ook een editie in Universal Studios Holywood aangekondigd.

#SuperNintendoWorld is opening in 2023 at Universal Studios Hollywood! Level up with exclusive merch at the Feature Presentation store, opening soon.

In het park zul je weer van prachtige Nintendo-attracties kunnen genieten. Daarnaast zijn er net als in Japan ook Mario gethematiseerde cafe’s, restaurants en winkels te vinden. In deze winkels kun je allemaal exclusieve knuffels, T-shirts en andere merchandise kopen. Voor de opening van dit Nintendo-gedeelte opent er “binnenkort” al een zogenaamde feature, presentation store in het park. Hier kun je al wat van deze exclusieve items bemachtigen.

Super Nintendo World in Universal Studios Holywood wordt de tweede editie van het park en de eerste in Amerika. Dit nieuwe gebied zal ergens in 2023 aan Universal Studios worden toegevoegd. Een exacte datum is nog niet bekend. Later opent er ook nog een editie in Orlando, maar dat zal naar verluidt pas gebeuren in 2025. Een Europese editie van Super Nintendo World staat helaas nog niet op de planning. Zal deze nieuwe editie van Super Nintendo World voor jou een reis naar Amerika waard zijn? Laat het weten in de reacties!