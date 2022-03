[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 10

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

WRC 10 FIA World Rally Championship

Verschijnt op: 17 maart 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

Deze gloednieuwe anniversary editie hebben we te danken aan de vijftigste verjaardag van het kampioenschap. Met vier nieuwe rally’s in Estland, Kroatië, België en Spanje kan je jouw lol weer op met jouw favoriete race auto. Vlieg niet uit de bocht in zes historische rally’s en word onderdeel van één van de 52 teams.

Who Pressed Mute on Uncle Marcus?

Verschijnt op: 18 maart 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €12,99

Ben jij klaar voor dit moordmysterie? Elk jaar speelt de familiy een quiz, maar deze keer zit er een twist in. Abbey krijgt te horen dat ome Marcus is vergiftigd! Probeer in het spel de waarheid te achterhalen door slimme beslissingen te nemen en red ome Marcus voordat het te laat is! Met FMV-acteurs is dit spel gefilmd tijdens de lockdown in Londen en Los Angeles.

Lost Egg 2: Be Together

Verschijnt op: 17 maart 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €2,63

Lost Egg 2: Be Together is een moeilijk avonturenspel waarbij breekbaarheid, dapperheid en de vriendschap tussen twee eieren centraal staat. Rol, spring en manoeuvreer je door verschillende levels om je aan het einde te kunnen laten vallen in de frituurpan, ondersteund door een verdrietig deuntje. Omdat rauwe eieren vrienden hebben is dit spel online samen te spelen. Daarnaast is het mogelijk om het verstopte geroosterde brood te vinden in elk level.