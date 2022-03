Launchtrailer The Cruel King and The Great Hero

Dit prachtige sprookje is vanaf nu verkrijgbaar!

The Cruel King and The Great Hero is vanaf vandaag beschikbaar voor de Nintendo Switch. Om dit te vieren heeft NIS America nog even een launchtrailer online gezet, waarin de beste kanten van de game nog even naar voren komen. Je kunt de trailer hieronder bekijken. Benieuwd wat wij vonden van deze titel? Hier kun je de review lezen.

In The Cruel King and the Great Hero volg je het verhaal van Yuu, een meisje dat ervan droomt om een grote held te worden. Aan haar zijde bevindt zich een angstaanjagende draak genaamd the Dragon King, die haar helpt en beschermt. Deze heeft echter nogal een donkere geschiedenis, welke al gauw hun rustige leven op de kop komt zetten.