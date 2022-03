Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures krijgt releasetrailer

De sprookjesachtige reis met daarin jouw favoriete personages gaat eindelijk beginnen!

Het is inmiddels alweer bijna een jaar geleden dat ontwikkelaar Drakhar Studio en uitgever Outright Games aankondigden dat Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures naar de Nintendo Switch zou komen. Hoewel het niet gelukt is om het avonturen-platformspel tijdens Halloween uit te brengen, is het wachten op deze game eindelijk voorbij. De titel is namelijk vanaf vandaag te spelen op Nintendo’s hybride console. Het spel gaat voor een bedrag van €39,99 over de digitale toonbank, al kun je ook een fysiek exemplaar bestellen.

In Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures ga je samen met jouw favoriete personages uit de Sony Pictures Animation-films op een sprookjesachtige reis. Je kruipt in de huid van Drac en Mavis waarmee je unieke werelden met uiteraard een griezelige twist zult verkennen. Los verschillende misses op, ontmoet herkenbare personages en zoek verzamelobjecten door gebruik te maken van verschillende vaardigheden zoals rennen, glijden en springen.

Ben je benieuwd geworden naar Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures? Bekijk dan onderstaande trailer.

Heb jij erg genoten van de films en ga je dus ook aan de slag met Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!