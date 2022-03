Gamescom wordt dit jaar een hybride evenement

Van 24 tot 28 augustus zullen we weer over de beursvloer kunnen rennen!

Na twee jaar afwezigheid zal Gamescom dit jaar dan eindelijk weer fysiek plaatsvinden. Dat heeft de organisatie: German Games Industry Association (GAME) op hun website aangekondigd. Het wordt dit jaar een hybride evenement, dat zoals gewoonlijk weer fysiek plaatsvind in Keulen. Hiernaast worden er echter ook online activiteiten georganiseerd. Zo kun je denken aan de jaarlijkse Gamescom Opening Night Live, die weer wordt gepresenteerd door de welbekende Game Awards host Geoff Keighley. Ook is er een Gamescom Awesome Indies presentatie met live publiek en komen er nog talloze onaangekondigde streams vanaf de beurs.

Happy to announce I have signed a new deal to continue producing and hosting @gamescom Opening Night Live.



We will see you back live in Cologne, Germany on Tuesday, August 23. pic.twitter.com/kQVd73s8zP — Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 10, 2022

Van 24 tot 28 augustus zullen de hallen van de beurs weer gevuld zijn met een gigantische hoeveelheid nieuwe games. De meeste hiervan zullen ten tijden van de E3 worden onthuld, om vervolgens dit najaar of in de nabije toekomst te verschijnen. Ook wij van DailyNintendo reizen dit jaar weer naar de Gamescom. Zo kunnen we jou achteraf een eerste indruk geven van de games die de komende tijd zullen verschijnen. Het evenement begint dit jaar ook met een nieuw Gamescom goes green project. Hiermee wil Gamescom het eerste klimaat vriendelijke game evenement worden. In aanloop naar het evenement zullen hier meer details over worden onthuld.

Ben jij van plan om dit jaar af te reizen naar Keulen om hands on te gaan met de nieuwste games? Of volg jij alle content vanaf de beursvloer liever thuis? Laat het ons weten in de reacties!