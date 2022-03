Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection aangekondigd voor Switch

Pak een stuk pizza erbij en bekijk deze aankondiging van Konami!

Ga terug in de tijd met de Ninja Turtles, want later dit jaar brengt Konami in samenwerking met Digital Eclipse een complete verzameling klassieke Turtles-games uit. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection zal bestaan uit 13 games, waarin de bekende schildpadden het opnemen tegen Shredder en andere superschurken. Alle spellen vanaf de periode van de arcadehallen tot de SNES zijn in deze collectie inbegrepen. De collectie zal verschijnen op alle huidige gameconsoles, dus ook op de Nintendo Switch.

De verzameling biedt behalve nostalgische gevoelens, ook voor ieder wat wils. Er zijn klassieke beat ‘m ups en 1-tegen-1 vechtspellen onder de Turtles-games. Bovendien trakteert Konami de fans van de Turtles op allerlei extraatjes in deze collectie. 11 van de 13 games uit The Cowabunga Collection zijn in het Japans te spelen en kun je in het digitale museum de geschiedenis en artwork van de games aanschouwen. Verder zullen er ook moderne spelopties worden toegevoegd, zoals opslagpunten op elk moment van spelen en een terugspoelknop om bijvoorbeeld moeilijke sprongen snel opnieuw te proberen. Tot slot zullen er 4 spellen uit de collectie ook online te spelen zijn.

Op dit moment is de adviesprijs $39,99 in Amerika en de verwachting is dat de spellencollectie in Europa €39,99 gaat kosten. Konami heeft naast de digitale versie voor de Nintendo eShop ook een fysieke versie op de planning staan. Bekijk hieronder de volledige lijst spellen en de trailer van Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection.

The Cowabunga Collection bestaat uit:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Er zijn geen Japanse versies voor Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade) en Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES).

Deze 4 spellen zullen online functionaliteit ondersteunen: Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade), Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade), Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis), Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters (Super Nintendo).

Kijk jij er al naar uit om met een stuk pizza in de hand de spellen te spelen uit Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection? Heb jij deze spellen vroeger ook gespeeld en wil je ze op de Switch gaan spelen? Laat het ons weten in een reactie!