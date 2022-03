[Review] Logitech G435 Wireless Headset – Degelijk en ultralicht

De Logitech G435 heeft pas geleden een update ontvangen zodat hij met de Switch werkt. Lees hier onze review!

Eind vorig jaar kwam er een nieuwe lichtgewicht headset van Logitech uit die gericht is op gamers. Daarnaast zou deze speciaal geschikt zijn voor jongere spelers en personen met kleine hoofden. Helaas werkte deze G435 in die tijd nog niet met de Nintendo Switch, omdat de G435 niet gevonden kon worden door de Switch. Daar is sinds twee weken verandering in gebracht. Logitech heeft namelijk een update uitgebracht voor de G435 waardoor deze nu wel zou moeten verbinden met Nintendo’s hybride console. Wij hebben deze headset inclusief de update uitgebreid kunnen testen. Of hij nu wel makkelijk verbindt met de Switch en of hij bevalt, lees je in onze review.

Inhoud van de doos

Op de doos staan duidelijk alle specificaties, waardoor je gelijk een goed beeld hebt van wat je kan verwachten. Wat er echter allemaal in de doos zit, is zeer minimalistisch. Natuurlijk zit de headset erin, maar daarnaast ook de draadloze LIGHTSPEED USB-A-ontvanger, een oplaadkabel USB-C naar USB-A, een sticker van het logo en een beknopte handleiding. Het is daardoor gelijk duidelijk dat deze headset alleen via Bluetooth of via de LIGHTSPEED USB-A-ontvanger (op pc, Mac, PlayStation 4 en PlayStation 5) te gebruiken is. Voordat je hem via Bluetooth met de Switch kan verbinden, zal je eerst de headset moeten updaten via de pc. Dit staat allemaal zeer duidelijk op de site van Logitech uitgelegd en de update is ook zo gebeurd. Je moet namelijk een klein programmaatje downloaden en de LIGHTSPEED-adapter in jouw computer steken om de headset daarmee te verbinden. Daarna volg je de stappen van het programma en is het updaten binnen enkele minuten gebeurd. Vervolgens werkt de G435 uitstekend met de Switch, maar daarover straks meer.

De headset

De G435 is te koop in drie varianten: Black en Neon Yellow, Blue en Raspberry en Off White en Lilac. De kleurcombinatie Black en Neon Yellow is de meest neutrale optie, want de andere twee zijn nogal opvallend. Zeker de Blue en Raspberry is een echte blikvanger. Zelf vind ik het wel wat hebben om een felgekleurde headset te gebruiken, maar niet in elke situatie is dat wenselijk. Al met al is er voor ieder wat wils. Daarnaast valt het gewicht onmiddellijk op. Of beter gezegd het gebrek aan gewicht aangezien het enorm licht is. Hij weegt slechts 165 gram en daardoor kan hij wat fragiel aanvoelen. Echter blijkt het tegenovergestelde waar te zijn, want in gebruik blijkt het enorm stevig te zijn. De hoofdband bestaat slechts uit een frame met daaromheen een fijne stof. Er zit geen kussentje in verwerkt, maar dat heb ik ook niet gemist. Ik krijg er normaal gesproken snel last van als een headset te zwaar is of te groot en dus een slechte pasvorm heeft voor mijn hoofd. Dat gevoel heb ik bij de G435 nooit gehad. Al heb ik hem voor uren op, dan nog voelt het alsof ik hem net op mijn hoofd heb gezet. Dit is zeker een pluspunt.

Aangezien de headset geoptimaliseerd is voor jongere spelers en mensen met kleine hoofden, is het wel iets om rekening mee te houden. Je stelt de headset door de oorschelpen naar beneden te trekken. Als volwassene met een niet al te groot hoofd heb ik de headset op bijna de grootste stand staan. Daarom verwacht ik dat de headset uitstekend zal passen bij jongere spelers, maar minder goed bij mensen met grote hoofden.

Hoe klinkt het?

Het maximale volume van de G435 is 100 dB, maar is er de optie om het te beperken tot maximaal 85 dB. Dit vind ik zeer handig voor ouders om in te stellen, zodat het geluid niet extreem hard kan als een kind hem gebruikt. Het instellen doe je door een bepaalde knoppencombinatie in te drukken. Er zitten namelijk drie knoppen op de linkeroorschelp: aan-uitknop, volumeknop en mute-knop. Via de uitgebreidere handleiding, die je op de site van Logitech kan vinden, leer je de verschillende knoppencombinaties. Zelf vind ik het niet altijd duidelijk hoe je iets precies instelt. Ook voor het switchen tussen de Bluetooth en LIGHTSPEED gebruik je een knoppencombinatie. Ik zou dit niet makkelijk kunnen wanneer ik hem op mijn hoofd heb en daarom is dit wel een nadeel als je tijdens het gamen opeens iets wil aanpassen.

Verder zijn audiodrivers, die in de oorschelpen verwerkt zijn, 40 mm en produceren een acceptabel geluid. De bass is redelijk aanwezig, maar niet al te heftig. Ook de rest van de tonen klinken goed. Daarnaast kan je goed de geluiden van links naar rechts en andersom volgen bij bijvoorbeeld voetstappen in games. Naar mijn mening blinkt het geluid dus nergens in uit, maar het is goed genoeg voor wat je mag verwachten van een headset met een adviesprijs van €79,99. Ik vind het wel een nadeel dat de headset niet werkt met Logitech G Hub. Er is daarom ook geen mogelijkheid om het geluidsprofiel aan te passen. Zeker als je bedenkt dat andere headsets van Logitech wel werken met dat programma, is het een gemiste kans. Tevens is de vulling van de oorschelpen van geluidsisolerend traagschuim en bedekt met ademende stof om de oren koel te houden. Ik heb zelf amper wat van gemerkt dat het geluidsisolerend is. Tijdens het gebruik op normaal volume hoorde ik nog redelijk alle omgevingsgeluiden. Dat is wel jammer. Deze headset zou ik dus niet in drukke omgevingen gebruiken.

De meeste headsets voor gamers bevatten een microfoonarm. Bij deze headset is daar helaas niet voor gekozen. Er wordt gebruik gemaakt van twee ingebouwde beamforming-microfoons. Deze zitten verwerkt in de linkeroorschelp. De microfoon pikt helaas net teveel omgevingsgeluid op en ook het stemgeluid mist wat helderheid. De kwaliteit is dus acceptabel, maar het kan natuurlijk niet tegen een microfoonarm op.

Batterijduur en werking op de Switch

Een belangrijk onderdeel van een draadloze headset is de batterijduur. Het is altijd jammer als de headset bijna leeg is, wanneer je druk aan het gamen bent. Daar heb je met de G435 geen problemen mee. Er wordt geadverteerd met 18 uur gebruikstijd en ik kan bevestigen dat dit zeker waargemaakt wordt. Het is alleen onduidelijk hoe vol de batterij nog is. Je kan alleen door eenmaal op de aan-uitknop te drukken zien aan de kleur van het lampje of de batterij boven de 30% is of eronder. Dit vind ik te beperkt, maar gezien de lange batterijduur valt ermee te leven.

De G435 verbindt na de update vlekkeloos met de Nintendo Switch. Zelf vind ik het belangrijk dat er amper tot geen vertraging zit in het geluid, omdat ik veel rhythm-games speel. Als er dan een kleine vertraging is, merk je het onmiddellijk. Na intensief testen is er op sommige momenten wel minimale vertraging te horen, maar dat is zo weinig dat het acceptabel is voor een draadloze headset.

Conclusie

De Logitech G435 Wireless Headset is ultralicht en heeft een goede pasvorm voor jongere spelers en mensen met kleine hoofden. Daar moet je wel rekening mee houden als je deze headset koopt. Verder is het geluid acceptabel voor de adviesprijs van €79,99. Alleen jammer dat het omgevingsgeluid wel hoorbaar is tijdens gebruik van de headset. Voordat de headset met de Switch werkt moet er een update uitgevoerd worden. Dit gaat allemaal soepel en de G435 werkt vervolgens ook uitstekend met de Switch. Er is amper tot geen vertraging in het geluid via Bluetooth waardoor rhythm-games er goed mee te spelen zijn. Maar om te verbinden met de Switch en bepaalde instellingen aan te passen, moet je wel knoppencombinaties uitvoeren. Dit is soms wat onhandig. Een aparte knop voor de verschillende functies is handiger. Het pluspunt is wel de zeer goede batterijduur van ruim 18 uur. Al met al een degelijke headset die extreem licht is.

+ Ultralicht

+ Goede pasvorm

+ Batterijduur van ruim 18 uur

+ Werkt goed met de Switch na de update

– Werkt niet met Logitech G Hub

– Onhandige knoppencombinaties om instellingen aan te passen

– Omgevingsgeluid is redelijk te horen tijdens gebruik

DN-score: 7,2