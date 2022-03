Nieuwe ‘Building the Galaxy’ video voor LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

De makers vertellen over hun favoriete planeet en karakter in deze video

We hebben een tijd moeten wachten, maar 5 april aanstaande is het dan eindelijk zo ver: de release van LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. In dit creatieve spel voor zowel Star Wars- als LEGO fans doorkruis je alle 9 Star Wars films met -zoals je gewend bent van de LEGO spellen- hier en daar de nodige humor. Door de honderden speelbare personages ben je niet zomaar uitgekeken op dit avontuur, ook krijg je genoeg voertuigen voor over land of in de ruimte tot jouw beschikking en kan je epische gevechten verwachten.

Het nieuwe filmpje dat op YouTube is gedeeld door Warner Bros. Games laat wat meer achter de schermen beelden zien over het spel. Zo is het mogelijk om zelf te kiezen welke film je wilt spelen en zijn er veel planeten te ontdekken die allemaal hun eigen sfeer hebben. Reis door heel het sterrenstelsel. De makers hebben hun best gedaan om alle weersomstandigheden na te bootsen, wanneer het sneeuwt komen jijzelf en jouw voertuig zelfs onder de sneeuw te zitten.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga zit vol missies, side-quests en zelfs geheime uitdagingen. Verzamel objecten, los puzzels op en speel zelfs als Mamma the Hut. De makers klinken erg tevreden, dus wij zijn zeer benieuwd. Waar ben jij het meeste enthousiast over?