JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R aangekondigd, ook voor Switch

JoJo fans opgelet! Bandai Namco heeft JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R aangekondigd, een fighting game gebaseerd op de populaire JoJo franchise. Naast dat de game naar de PS4/PS5, Xbox en steam komt zal hij ook op de Switch verschijnen. De game staat gepland voor deze herfst. Hieronder kun je alvast de trailer bekijken.

Hoewel JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R game als nieuw is aangekondigd is dat niet echt waar. JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle komt alweer uit 2014, waar hij toen op de PS3 verscheen. Bandai Namco zegt wel dat de game een complete make-over heeft gehad, zo zou het vecht-tempo zijn aangepast en is er nieuwe audio opgenomen. Ook zijn de graphics natuurlijk verbeterd. In game zal je met meer dan 50 verschillende JoJo personages het gevecht kunnen aangaan, waarbij je bekende momenten uit de serie kunt herbeleven. Daarnaast zitten er unieke stukken dialoog in, aangezien personages uit verschillende Arc’s elkaar voor het eerst zullen ontmoeten!