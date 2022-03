Chocobo GP krijgt releasetrailer

Het racespel is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Vorig jaar maakten we in september voor het eerst kennis met Chocobo GP tijdens een Nintendo Direct. Hoewel er op dat moment gezegd werd dat het racespel aankomende zomer te spelen zou zijn, werd ongeveer drie maanden later bekendgemaakt dat de release op 10 maart plaats gaat vinden. Inmiddels zitten we op die dag van deze releasedatum en dat wordt natuurlijk gevierd met een releasetrailer. De titel gaat voor een bedrag van €49,99 over de digitale toonbank, maar het spel is ook fysiek verkrijgbaar. Als je nog niet zeker weet of Chocobo GP iets voor jou is, kun je Chocobo GP Lite uitproberen, welke gratis te downloaden is in de Nintendo eShop.

In Chocobo GP vlieg je onder andere met het Final Fantasy-personage Chocobo over verschillende racebanen om de eerste plek te bemachtigen. Echter win je niet alleen door goed te racen, maar ook door magische aanvallen te verzamelen waardoor je jouw tegenstander aanvalt of jezelf een snelle boost geeft. Bovendien leer je in de verhaalstand de basis van het spel en kun je het opnemen tegen alle andere personages in de spelstand naar jouw keuze. Ieder personage heeft in deze game zijn of haar eigen vaardigheden, dus denk goed na met wie je gaat racen in de online multiplayer potjes.

Ben je benieuwd geworden naar Chocobo GP? Bekijk dan onderstaande trailer.

Ben jij van plan om Chocobo GP te kopen? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!