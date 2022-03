Probeer Monster Hunter Rise gratis uit met Games op Proef

Ga vanaf 11 maart 2022 een week gratis op jacht naar monsters!

Gisteren kondigden we al het Monster Hunter Rise: Sunbreak Digital Event aan, maar Capcom heeft nu nog een verrassing in petto. Van 11 tot en met 17 maart 2022 kunnen Switch Online-leden Monster Hunter Rise gratis uitproberen met Games op Proef. Om hiervan te kunnen profiteren, moet je in die periode in het bezit van Nintendo Switch Online of Nintendo Switch Online + Uitbreiding. Wanneer je Monster Hunter Rise eenmaal naar je Nintendo Switch hebt gedownload, kun je de volledige game een hele week spelen. Alle gamefunctionaliteiten zijn dus beschikbaar voor deze gratis proefperiode. Je spelvoortgang wordt bewaard, zodat je later na aankoop van Monster Hunter Rise weer verder kunt gaan waar je gebleven was in de proefperiode.

Maak op je hybride console kennis met de nieuwste game uit de langlopende serie Monster Hunter. Ga met je trouwe Palamute op jacht naar monsters en verzamel ze allemaal! Deze actie-RPG kun je helemaal in je eentje spelen of roep online de hulp in van spelers wereldwijd, want ook de online functies van Monster Hunter Rise zijn beschikbaar in deze proefperiode.

Heb jij nog nooit een Monster Hunter-game gespeeld en ga je dat nu wel doen? Of zou je als Monster Hunter-fan deze game aanraden aan nieuwe spelers? Vertel het in een reactie!

The hit Action RPG Monster Hunter Rise is better than ever!



With tons of quests, epic monster battles and ways to hunt, there's never been a better time to jump in!



Play #MHRise for free with the #NintendoSwitch Online Game Trial (March 11 – 17) pic.twitter.com/ixXG70Ffv9 — Monster Hunter (@monsterhunter) March 8, 2022