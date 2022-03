Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp wederom uitgesteld

Vanwege "actuele gebeurtenissen in de wereld".

Het zit Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp niet mee. Het was eerst afgelopen december uitgesteld omdat het meer ontwikkelingstijd nodig had. Toen zou de nieuwe releasedatum 8 april worden. En nu wordt de game vanwege “actuele gebeurtenissen in de wereld” opnieuw uitgesteld. Dat komt natuurlijk vanwege de Russische invasie in Oekraïne, die nu al bijna twee weken lang de wereld in zijn greep houdt. De belegering van Oekraïne toont nog geen tekenen van ophouden en veel landen hebben zware sancties tegen Rusland afgekondigd. Ook veel gamebedrijven hebben gereageerd op het offensief van Rusland. Hoewel Nintendo nog geen officieel statement heeft gemaakt over de gebeurtenissen, blijkt dus wel dat Nintendo de situatie actief aan het evalueren is. Momenteel hebben we nog geen nieuwe releasedatum voor Advance 1+2: Re-Boot Camp. Ook weten we nog niet of Nintendo verdere reactie gaat geven op de situatie in Oekraïne. De komende tijd zullen we simpelweg de informatiekanalen in de gaten moeten houden.

Vanwege actuele gebeurtenissen in de wereld hebben we besloten om Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, dat oorspronkelijk op 8 april zou worden uitgebracht voor de Nintendo Switch, uit te stellen. Houd ons in de gaten voor updates over een nieuwe releasedatum. — Nintendo Nederland (@NintendoNL) March 9, 2022