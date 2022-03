[Review] EPOS H3 Hybrid – Een gamingheadset met veel functies

Zal elke functie even goed werken? Je leest het in deze review.

Toen wij de vraag kregen of we een gamingheadset van EPOS wilden reviewen, kon ik dit aanbod natuurlijk niet afwijzen. Heel m’n leven heb ik al verschillende oordopjes en koptelefoons gehad en sinds een aantal jaar kan ik echt niet meer zonder. Omdat ik inmiddels zo’n fan ben van koptelefoons was dit dan ook precies de reden waarom het mij super leuk leek om de EPOS H3 Hybrid te testen. Afgelopen zeven dagen heb ik de gamingheadset zoveel mogelijk gebruikt en dus is het nu tijd voor de review.

Wat zit er allemaal in de verpakking?

Voordat je kan genieten van een gloednieuw product, die je net in huis hebt gehaald, moet uiteraard eerst de verpakking geopend worden. Tijdens deze uitpaksessie maak je als het ware voor de eerste keer kennis met de EPOS H3 Hybrid en een eerste indruk is vaak erg belangrijk. Het uitpakken van een koptelefoon is voor mij nooit echt spannend geweest, maar ik moet zeggen dat EPOS best wel aandacht heeft gestopt in de verpakking. De inhoud is verpakt in een stevige kartonnen doos die best een luxe uitstraling heeft. Bovendien zit de gamingheadset zelf in een zacht sponsachtig materiaal waardoor tijdens de verzending niet zal beschadigen. Alle kabeltjes, zoals de USB-C oplaadkabel en de bedrade 3,5 mm audio jack, inclusief een dun plastic schijfje en een korte handleiding zijn netjes weggewerkt in een mat zwart doosje. Hierdoor is de EPOS-koptelefoon echt het middelpunt van de inhoud.

Een gamingheadset die de hele dag gedragen kan worden

Toen ik de H3 Hybrid van EPOS voor het eerst vasthield werd het mij al meteen duidelijk dat het met de bouwkwaliteit wel goed zit. Ondanks dat de gamingheadset zoals vrijwel alle andere koptelefoons van plastic is, voelt ‘ie prettig en stevig aan. Ook is de hoofdband evenals de oorkussens gemaakt in stof en leer waardoor EPOS-headset er hoogwaardig uitziet en goed aanvoelt. Vanwege het materiaalgebruik in en op de oorkussens heb ik zelfs na uren achter elkaar geen last gehad van mijn oren en kan ik wel concluderen dat ze als een wolkje op m’n oren zitten. Ook kan ik zeggen dat de H3 Hybrid vanwege de fijne oorkussens prima geschikt is voor brildragers. Wel merkte ik dat de hoofdband op een gegeven moment aan de bovenkant van mijn hoofd drukte, wat komt doordat de gamingheadset ongeveer 300 gram is. Als EPOS hier net zoals bij de oorkussens een zelfde zachte stof aan de binnenkant had gedaan, had dit geen probleem geweest. Tevens zijn beide oorkussens van de EPOS-headset af te halen waardoor je ze uiteindelijk na een paar jaar zou kunnen vervangen. Het volgende zegt trouwens niks over de bouwkwaliteit van de EPOS H3 Hybrid want deze voelt kwalitatief echt goed aan, maar het idee dat de oorschelpen uiteindelijk vervangen kunnen worden is ontzettend handig. Vroeger heb ik namelijk een koptelefoon gehad die ik uiteindelijk niet meer gebruikte omdat de oorkussens volledig gescheurd waren.

Hoewel het aantal knopjes op de EPOS H3 Hybrid erg minimaal is, valt er voor gamers precies genoeg te bedienen. Aan de rechterkant zit er op de oorschelp namelijk een wieltje waarmee je het volume kunt aanpassen. Dit wieltje draait enorm soepel en is daardoor prettig in gebruik. Gelukkig vliegt het volume niet in een keer met 30% omhoog, maar gaat dit geleidelijk aan. Verder bezit de gamingheadset over een aan-uitknopje en een ander knopje waarmee je voor de eerste keer met een apparaat via Bluetooth kunt verbinden.

Toen ik jullie daarnet vertelde dat er een plastic schijfje meegeleverd wordt met de H3 Hybrid van EPOS, hingen er misschien vraagtekens boven jullie hoofden. Gelukkig kan ik laten weten dat dit schijfje best wel goed van pas komt. De zogenoemde boom arm microfoon is namelijk los te koppelen van deze gamingheadset, maar als je dat doet, zijn er drie elektrische contactpuntjes zichtbaar. Door middel van dit simpele dunne schijfje kun je dat gemakkelijk bedekken. Het schijfje wordt via een magneetje vastgeklikt waardoor het niet zomaar los zal komen. De mogelijkheid om de boom arm van de gamingheadset af te halen is wat mij betreft echt super handig. Hierdoor is de gamingheadset niet alleen een paar gram lichter, maar oogt het apparaat ook meer als een normale koptelefoon. Tevens hoef je niet bang te zijn dat je niet kan praten tijdens een telefoongesprek zonder boom arm aangezien de H3 Hybrid aan de linkerkant ook nog een klein microfoontje heeft ingebouwd. Uiteraard klinkt het microfoontje die in de koptelefoon zit minder vol, maar ik heb niemand horen klagen dat ze mij niet goed of duidelijk konden verstaan.

Eén product voor bijna al jouw apparaten

De gamingheadset is zo universeel omdat er maar liefst drie manieren zijn om de H3 Hybrid te gebruiken met een door jouw gekozen apparaat. Het is namelijk mogelijk om draadloos met Bluetooth te verbinden, bekabeld de 3,5 mm audio jack te gebruiken of via de usb-c kabel. Als je de USB-C-kabel gebruikt hoor je niet alleen het geluid, maar wordt de EPOS-headset tegelijkertijd ook opgeladen wat enorm handig is. Helaas laadt de H3 Hybrid op de Nintendo Switch alleen op via de USB-poort en krijg je geen geluid te horen, maar gelukkig zijn de andere twee opties natuurlijk ook nog beschikbaar.

Een leuk feitje is dat EPOS dit jaar volledig de focus gaat leggen op eSports door middel van onder andere een samenwerking te hebben met eSports team Heroic en partnership BLAST Premier. Dat EPOS zich focust op eSports komt bij de EPOS H3 Hybrid al duidelijk naar voren. Dit komt omdat de gamingheadset op enorm veel apparaten gebruikt kan worden. Zo kun je ‘m gebruiken op pc, Nintendo Switch, Playstation 4 & 5, Xbox One en Series X & S en Mac. Hoewel deze producten en besturingssystemen officieel ondersteund worden, werkte de H3 Hybrid van EPOS ook op mijn Android telefoon en tablet en zelfs op een hele oude MP3-speler vanwege de 3,5 mm audio jack. In principe kun je er dus wel vertrouwen in hebben dat als je deze gamingheadset aanschaft hij ook meteen te gebruiken is op vrijwel elk apparaat die je in jouw bezit hebt.

Het is dus best indrukwekkend dat de EPOS H3 Hybrid op bijna alle apparaten gebruikt kan worden. Echter kun je als pc-gamer nóg meer uit de gamingheadset halen. EPOS heeft namelijk een applicatie voor Windows genaamd EPOS Gaming Suite. In deze app kun je niet alleen jouw H3 Hybrid updaten, maar krijg je ook de mogelijkheid om wat instellingen van de boom arm microfoon aan te passen en via de ingebouwde equalizer de EPOS-headset helemaal naar jouw eigen smaak in te stellen. Echter miste ik wel een functie in de EPOS Gaming Suite. Het is namelijk niet mogelijk om precies te zien hoeveel procent van de batterij er nog over is, dit hoor je alleen als de koptelefoon aanzet. Ook verliep de installatie van de applicatie bij mij helaas niet helemaal vlekkeloos vanwege een missend bestandje. Gelukkig wist ik hoe ik dit bestandje in een bepaalde folder kon zetten en toen dat eenmaal was gelukt bleek de applicatie het naar mijn mening meer dan waard te zijn. Wat helemaal top had geweest, is als de equalizer instellingen op de gamingheadset opgeslagen konden worden, want op die manier zou je namelijk op elk apparaat dezelfde geluidservaring hebben.

Weinig bass, maar wel zeer helder geluid

Ik ga heel eerlijk met jullie zijn dat ik aan het begin een beetje moest wennen aan het geluid. Alhoewel de hoge- en middentonen enorm zuiver en helder zijn, mis ik de bass die jammer genoeg amper aanwezig is. Pc-gebruikers zullen hier geen last van hebben aangezien je de bass zelf kan toevoegen via de EPOS Gaming Suite-equalizer. Vooral bij het spelen van Mario Kart 8 Deluxe, waarin muziek toch wel centraal staat, miste ik de lage tonen waardoor het geluid niet helemaal vol klinkt. Maar aan de andere kant heb ik in hetzelfde spel geluiden gehoord die in nog nooit eerder in Mario Kart voorbij heb horen komen. Zoals je je kan voorstellen klinken stemmen in video’s en films dan ook erg goed. Toen ik er na een tijdje achter kwam dat hoge- en middentonen prachtig je gehoorgang in gaan, wilde ik The Legend of Zelda: Breath of the Wild eens spelen met de EPOS-headset op. Deze game staat onder andere bekend om het mooie geluid van de piano, maar ik hoorde met het gebruik van de EPOS H3 Hybrid zoveel meer geluiden. Wat mij betreft moet je echt dit Zelda-spel spelen als je deze EPOS-headset hebt, want door de duidelijke heldere tonen komt de wind, de regen, alle dieren en het geknetter van kampvuurtjes pas echt tot z’n recht.

Of je geluid goed vindt klinken of niet kan natuurlijk persoonlijk zijn, maar waar ik enorm verbaast over ben is de Bluetooth-verbinding. Ik kon namelijk zonder enige problemen een verdieping hoger of lager lopen in huis zonder dat de verbinding wegviel. Bovendien is de vertraging zodanig laag dat je tijdens het gamen geen last hebt dat je bijvoorbeeld te laat reageert op een bepaald actie in een game. Waar ik op de Nintendo Switch helaas wel last van had was een licht, maar toch hoorbaar gekraak bij het gebruik van Bluetooth. Of dit een probleem van de Switch is of van de EPOS H3 Hybrid weet ik niet, maar ik kan wel zeggen dat ik op andere apparaten geen last had van een zacht krakend geluid. Daarom gebruikte ik de gamingheadset voornamelijk met de 3,5 mm audio jack, maar de kabel van anderhalve meter is gelukkig lang genoeg voor mijn setup.

Wat een spectaculaire accu zeg!

Inmiddels heb ik het praktisch over elk onderdeel gehad, al heb ik nog één ding waar ik het over wil hebben. Ik begrijp niet hoe EPOS het voor mekaar heeft gekregen, maar wat een ongelofelijk goede accu zit er in de H3 Hybrid zeg! In mijn review periode van zeven dagen heb ik de gamingheadset voor m’n gevoel de hele tijd op gehad en de laatste dag is de accu pas leeg gegaan. De hele week heb ik gegamed, muziek geluisterd en zelfs drie films gekeken, maar de batterij wilde maar niet leeg gaan hoe erg ik m’n best ook deed. Nu denk je misschien dat ik de EPOS-headset gebruikt heb met de USB-kabel, maar dat heb ik dus expres niet gedaan om de accu te testen. Ik heb dus alleen Bluetooth en de 3,5 mm audio jack gebruikt en zelfs een combinatie daarvan aangezien je met twee apparaten tegelijkertijd kunt verbinden. Uiteindelijk ben ik op een accuduur gekomen van maar liefst, houd je vast, 37 uur en vijf minuten! Dit had ik nooit niet kunnen bedenken, maar het is echt bizar.

Ik ben hier niet zeker van, maar het lijkt mij dat een koptelefoon in het algemeen minder lang meegaat als je Bluetooth gebruikt. Omdat de EPOS H3 Hybrid op een of andere vage manier ook aan moet staan als je de 3,5 mm audio jack gebruikt werd ik gemotiveerd om de headset met Bluetooth te gebruiken. Het is natuurlijk helemaal fantastisch dat deze koptelefoon zó ontzettend lang mee gaat, maar als ‘ie eenmaal leeg is kun je ‘m ook niet gebruiken gebruiken met de audio jack. Elke keer als je de gamingheadset aanzet wordt er verteld hoeveel procent er nog over is, wat in stapjes van twintig procent gaat. Als er uiteindelijk nog 20% over is zegt de koptelefoon dat je ‘m op moet laden. In eerste instantie dacht ik dat de koptelefoon volledig leeg was, maar zelfs dan kan je de H3 Hybrid nog eventjes gebruiken. Ter indicatie gaat er vanaf twintig procent heel subtiel een rood lampje knipperen, wat natuurlijk erg handig is.

Conclusie

Om maar meteen met de deur in huis te vallen vind ik de adviesprijs van €179 een beetje aan de hoge kant. Voor dat geld zijn er namelijk enorm veel goede koptelefoons te koop die meer bass hebben. Hoewel dit bij de EPOS H3 Hybrid op sommige apparaten is aan te passen via een equalizer kan dit bijvoorbeeld niet gedaan worden op consoles. Gelukkig ben ik in een week tijd echt wel gewend geraakt aan het geluid van deze gamingheadset en vind ik het inmiddels zelfs super prettig om al die hoge- en middentonen zo zuiver te horen. Op het moment van schrijven is de EPOS H3 Hybrid tot 15 maart in de aanbieding bij Coolblue. Hierdoor is de prijs tijdelijk gedaald naar €149 en wat mij betreft als keuze een stuk interessanter is geworden. Het blijft natuurlijk nog steeds veel geld, maar aangezien de H3 Hybrid op zo enorm veel apparaten gebruikt kan worden, hoef je maar één koptelefoon te kopen in plaats van meerdere. Tot slot wil ik zeggen dat ik nog nooit zo’n comfortabele headset op m’n oren heb gehad en dat de accuduur van ruim 37 uur waarschijnlijk niet overtroffen zal worden door de competitie.

+ Zit als een wolkje op je oren

+ Ongelofelijk goede batterijduur

+ Werkt op vele apparaten

+ Super helder en zuiver geluid…

– …maar helaas is de bass ver te zoeken

– Aan de dure kant

DN-score: 7,9