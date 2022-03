Nintendo deelt tien tactische tips voor Triangle Strategy

Bereid je goed voor voordat je begint aan een groots tactisch avontuur.

Afgelopen vrijdag is Triangle Strategy uitgebracht exclusief voor de Nintendo Switch. Dit spel is een creatie door Team Asano van Square Enix, dat ook bekend staat voor Octopath Traveler en de Bravely-serie. In tegenstelling tot die spellen echter is Triangle Strategy geen JRPG, maar een tactische RPG. Het heeft daarom meer gemeen met spellen zoals Fire Emblem, Advance Wars en Final Fantasy Tactics, dan met Pokémon, Shin Megami Tensei of Dragon Quest. Om je vooruit te helpen in dit genre, heeft Nintendo wat tips gedeeld voor onervaren spelers. Tien tactische tips maarliefst. Wij zetten de tips even op rijtje:

1. Goede positionering is de sleutel tot succes

2. Een zorgvuldige voorbereiding is het halve werk

3. Elementaire krachten

4. Het nut van snelheid

5. Train bij de Tavern

6. Ruil krachtige voorwerpen

7. Bondgenoten promoveren

8. Voorraad inslaan

9. Houd je zwaarden scherp (en je andere wapens ook!)

10. Verken je omgeving

Om verdere uitleg over deze tips te lezen kan je het beste de webpagina van Nintendo zelf bezoeken. Met deze tips in je achterhoofd zul jij straks een tactisch grootmeester kunnen worden. Triangle Strategy is nu beschikbaar op de Switch.

Nog nooit een tactische RPG gespeeld? Word een meesterstrateeg met deze tips voor #TriangleStrategy!https://t.co/6HYziWpCti — Nintendo Nederland (@NintendoNL) March 8, 2022