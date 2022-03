Nieuwe profielafbeeldingen Super Mario Odyssey beschikbaar

Kies uit 10 nieuwe Mario-afbeeldingen voor je account!

Sinds vorige week kun je platina punten inwisselen voor afbeeldingsstukjes in de Nintendo Switch Online app op de hybride console. Elke maand kun je kiezen uit de dieren van Animal Crossing: New Horizons, die in die maand jarig zijn. Ook wordt er daarnaast maandelijks een andere game uitgelicht. In de maand maart staat Super Mario Odyssey centraal, omdat 10 maart Mario Day is. In de afgekorte Amerikaanse datumnotatie is 10 maart “Mar 10”, wat weer lijkt op de naam “Mario”. Vandaar dat die dag is bestempeld als Mario Day.

Waar je op je gemak de hele maand kunt kiezen uit de dieren van Animal Crossing, moet je snel zijn om je collectie afbeeldingen van Super Mario Odyssey compleet te houden. De afbeeldingen uit de game van de besnorde loodgieter worden namelijk in de maand maart elke dinsdag vernieuwd. De plaatjes van de vorige week kun je dan ook niet meer krijgen. Hieronder staan alle beschikbare personages van deze week en zijn de optionele achtergronden als voorbeeld gebruikt. Deze personages en achtergronden zijn vanaf vandaag tot en met maandag 14 maart 2022 aan jouw verzameling toe te voegen met platina punten.

Let erop dat je naast een personage ook minimaal één achtergrondafbeelding in je collectie moet hebben om een complete profielafbeelding te maken, die je kunt gebruiken voor je account.

