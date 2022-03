Duraludon komt naar Pokémon Unite

Vecht vanaf 14 maart met Duraludon in Pokémon Unite!

Pokémon Unite kwam vorig jaar uit voor Nintendo’s hybride console en mobiele telefoons. Sinds de release is de game een groot succes en krijgt het ook veel nieuwe content. Zo zijn er de afgelopen maanden meerdere events geweest. Daarnaast zijn er veel nieuwe speelbare personages toegevoegd aan Pokémon Unite, zoals Aegislash en Hoopa. De volgende vechter werd al tijdens Pokémon Day op 27 februari aangekondigd, maar het was nog onbekend wanneer deze zou verschijnen. Nu is door middel van een trailer bekendgemaakt dat Duraludon vanaf 14 maart zich zal mengen in de strijd. Duraludon is een Ranged Attacker en meer is er nog niet bekend. Wel kan je in onderstaande trailer wat beelden zien van Duraludon in actie.

Vanwege Pokémon Day is Hoopa en een nieuwe soort battles, genaamd full-fury, toegevoegd aan Pokémon Unite. Meer informatie daarover vind je hier. Ga jij als Duraludon spelen wanneer hij verschijnt? Welke Pokémon zou er volgens jou nog meer toegevoegd moeten worden? Laat het ons weten in de reacties!