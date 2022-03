[Review] The Cruel King and the Great Hero – Een prachtig sprookje

The Cruel King and the Great Hero is een RPG met een sprookjesachtig verhaal over een meisje en een draak.

Uitgever NIS America en ontwikkelaar Nippon Ichi Software brengen op 11 maart The Cruel King and the Great Hero naar de Nintendo Switch. De stijl is nogal kenmerkend en kan je bekend voorkomen. In 2019 verscheen The Liar Princess and the Blind Prince wat van dezelfde maker is als dit spel, namelijk Sayaka Oda. De vormgeving zou je het gevoel moeten geven een sprookjesboek te lezen, maar dan in de vorm van een interessante RPG. Heeft deze formule kans van slagen, of komt het niet goed uit de verf? Je leest het in onze review.

Een sprookje

The Cruel King and the Great Hero start als een veelbelovend sprookje met een verhaal over wat er zich vroeger in de wereld heeft afgespeeld. Zo leer je dat mensen en monsters gescheiden leven op één meisje na. Dat meisje, genaamd Yuu, woont bij de Dragon King. Haar vader heeft vroeger de Demon King verslagen voordat de Demon King de mensheid kon uitvagen. Daarna start het verhaal met dat Yuu ook een Great Hero wil worden zoals haar vader en dat ze daarom alleen op pad wil. Alleen is de draak daar niet heel blij mee, maar hij staat het toe. Wat Yuu alleen niet weet, is dat de draak haar stiekem volgt en dat levert voor de speler grappige momenten op. Daar zie je dan verstopt in de achtergrond constant de draak terwijl hij haar volgt. Maar dat is niet het enige wat hij doet, want hij breekt obstakels en helpt Yuu -zonder dat ze het weet- met lastige aanvallen. Ik heb enorm genoten van het verhaal en de band tussen Yuu en de draak. Alleen als je denkt dat dit het hele verhaal is tussen hen, dan heb je het goed mis. Er staat namelijk nog een hoop te gebeuren.

In The Cruel King and the Great Hero speel je als Yuu en loop je door verschillende gebieden. Het is daarom op deze momenten een side-scroller. Ondertussen kom je vaak random gevechten tegen, maar daarover later meer. Hoe de weg loopt, weet je in het begin nog niet. Er is wel een plattegrond waarop je kan zien waar je heen moet, maar de weg daarnaartoe ontdek je door alles te verkennen. Een gebied verschijnt namelijk pas op de kaart wanneer je erdoorheen loopt. Dus mocht je later weer naar een bepaald gebied terug willen, dan kan je op de kaart kijken hoe je moet lopen. Deze manier van het vormen van de plattegrond hielp mij enorm om constant alles te verkennen en elke weg te onderzoeken. Wat ook fijn is, is dat op de kaart duidelijk wordt aangegeven als er een zijpad is of iets is om te onderzoeken. Zo hoef je niks te missen.

Turn-based gevechten

Tijdens de reis van Yuu kom je vele random turn-based gevechten tegen. In een gevecht zijn er meerdere acties die je kan doen: attack, guard, skill, item of escape. Attack en guard spreken voor zich. Skill is wat interessanter, want je kan uit meerdere skills kiezen en ze doen enorm veel schade. Maar let op, als je een skill wil gebruiken, kost dat wel mana. In het begin van het spel zal je voornamelijk alleen attack gebruiken, maar hoe verder je komt, hoe belangrijker de andere opties worden. Een metgezel zal je niet altijd hebben, maar tijdens het verhaal zal er regelmatig iemand aansluiten die je helpt in de gevechten. Naar mijn mening is een metgezel enorm prettig wanneer je tegen drie of meer vijanden moet vechten. In je eentje kan het dan best lastig zijn om ze allemaal te verslaan.

Een vijand heeft altijd drie hartjes en die nemen af als je schade toebrengt, al komt er ook soms een soort baas tevoorschijn waarbij er geen hartjes zichtbaar zijn. Dan weet je dus niet of je de vijand bijna verslagen hebt of niet. Lastig vond ik het allemaal niet om de vijanden te verslaan. Grinden heb ik daarom ook amper gedaan, want je bent eigenlijk altijd op het juiste level als je alles goed verkent. Daarom zie ik dit ook als een zeer toegankelijke RPG, zelfs voor mensen die nog nooit een RPG hebben gespeeld. Voor de echte RPG-liefhebbers kan deze game wel te makkelijk zijn, maar dan kan je altijd minder items kopen of slechtere equipment gebruiken om het moeilijker te maken. Een handige toevoeging vind ik ook hoe ze laten zien dat je te sterk bent voor een gebied. Op dat moment kan je namelijk rennen en zal je minder gevechten tegenkomen.

Items

Door het winnen van gevechten krijg je shells (geld in deze game), EXP en soms nuttige voorwerpen. Deze shells zal je voornamelijk gebruiken om items of nieuwe equipment te kopen. Ik heb in het begin heel veel fruit gekocht om mijn HP te herstellen. Er was namelijk geen mogelijkheid om te helen, behalve wanneer je een level omhoog ging. Toen ik een paar uurtjes in het spel had zitten, speelde ik pas de functie vrij om op sommige punten mijzelf te helen en om fast-travel te gebruiken. Dit was op dat moment een zeer prettige toevoeging. Tevens is het belangrijk om jouw equipment aan te passen aan jouw omgeving. Wanneer je in de sneeuw loopt, is het namelijk fijn om uitrusting te hebben tegen de kou.

Daarnaast kan je star fragments krijgen door een Act of Kindness te voltooien. Met deze star fragments kan je dan weer art ontgrendelen. Act of Kindness’s zijn side-quests waardoor je meer leert over alle monsterlijke bewoners, die zich in de wereld bevinden. Ik raad het iedereen aan om deze quests te doen, want je leert daardoor zoveel meer van de wereld waarin je loopt. Ik heb er enorm van genoten om alle bewoners te helpen met de verscheidene quests.

Een betoverende wereld

De wereld van The Cruel King and the Great Hero is sprookjesachtig mooi. De handgetekende achtergronden bewegen mooi alsof je net een sprookjesboek leest. En dan heb je Yuu, een meisje met een tak als zwaard en een gebutste pan als helm. Het past goed bij haar als persoon en het heeft een hoop charme. Daarom vult het ook mooi het verhaal aan. Daarbij wordt ook de muziek bijzonder gebruikt. Ik had constant het gevoel in een sprookje te leven. Zelfs wanneer er gevaar op de loer lag, bleef het sprookjesachtig. Enig minpuntje is wel dat er soms haperingen leken op te treden in het beeld wanneer Yuu aan het rennen was. Gelukkig is het niet al te hinderlijk, maar het zou mooi zijn als dat nog in een update opgelost gaat worden. Al met al vind ik wel dat het audiovisueel geslaagd is.

Conclusie

The Cruel King and the Great Hero is een zeer toegankelijke RPG met een fantastische sfeer. Voor de echte RPG-liefhebber zijn er mogelijkheden om het moeilijker te maken door minder items te kopen en slechtere equipment te gebruiken. Het verhaal en de wereld zijn het hoogtepunt van het spel. Het is bijzonder mooi uitgewerkt met de handgetekende achtergronden en de sprookjesachtige muziek. Verder zijn de gevechten vermakelijk en kan je veel voldoening halen uit de side-quests. Al met al is The Cruel King and the Great Hero een echte aanrader voor iedereen die wel van een sprookjesachtige RPG houdt!

+ Prachtige handgetekende wereld

+ Sprookjesachtig verhaal

+ Toegankelijke RPG

– Op sommige momenten hapert het beeld

DN-score: 8,2