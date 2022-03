Nintendo Switch Online app versie 2.0.0 beschikbaar

Update nu de mobiele app van Nintendo Switch Online!

Versie 2.0.0 van de Nintendo Switch Online app is vanaf nu te downloaden voor Android en iOS. Zoals de vorige versies van de app is versie 2.0.0 geschikt voor alle mobiele telefoons en tablets met Android 6.0 of later en iOS 12 of later. De grootste verandering is het uiterlijk van de app. Het knallende rood is vervangen door een donkere kleurstelling. De belangrijkste toevoegingen zijn het inzien van je eigen vriendcode voor de Switch en je kunt zien of jouw vrienden online zijn zonder je hybride console bij je te hebben.

Je kunt via de Nintendo Switch Online app nog steeds gebruik maken van de voicechat voor ondersteunde games, maar er zijn geen nieuwe games toegevoegd. De chatfunctie blijft nog altijd alleen beschikbaar voor Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros Ultimate en Splatoon 2. Ook zijn er geen veranderingen doorgevoerd bij de genoemde ondersteunde games. Het gedeelte voor Animal Crossing: New Horizons bevat bijvoorbeeld geen nieuwe functionaliteit in de vorm van een nieuw icoontje voor de Nook Phone.

Verdere informatie over deze update staat op de site van Nintendo Nederland en hieronder staan de officiële patch notes:

Het ontwerp van de app is bijgewerkt.

Je kunt nu zien wie van je vrienden online zijn.

Je kunt nu bepalen wie kan zien wanneer je online bent.

Je kunt nu je vriendcode bekijken in de app.

Er zijn verschillende kleine aanpassingen gemaakt.

Maak jij vaak gebruik van de Nintendo Switch Online app? Wat vind je van deze update van de app? Vertel het ons in een reactie!