Nieuwe gameplaybeelden van The Cruel King and the Great Hero

Bekijk de eerste 35 minuten van dit sprookje!

Er zijn nieuwe gameplaybeelden gedeeld door Handheld Players op YouTube van het spel The Cruel King and the Great Hero. Het is een video van ruim 35 minuten, zodat er een goed beeld te vormen is over dit nieuwe spel. Vanaf 11 maart is hij in de eShop verkrijgbaar voor €29,99.

In The Cruel King and the Great Hero volg je het verhaal van Yuu, een meisje dat ervan droomt om een grote held te worden. Aan haar zijde bevindt zich een angstaanjagende draak genaamd the Dragon King, die haar helpt en beschermt. Deze heeft echter nogal een donkere geschiedenis, welke al gauw hun rustige leven op de kop komt zetten.

