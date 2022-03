DLC voor Mario Party Superstars op komst?

Kunnen we binnenkort aan de slag met nieuwe content?

Mario Party Superstars verscheen afgelopen jaar voor de Nintendo Switch en bracht een grote hoeveelheid klassieke minigames uit de eerdere delen samen. Met deze nieuwste Mario Party-titel kun je bovendien ook aan de slag met een aantal oude bekende spelborden, dit alles in een prachtig modern jasje. Tot nu toe is er echter geen DLC aangekondigd voor de game, maar daar zou binnenkort zomaar eens verandering in kunnen komen.

De bron van dit nieuwe gerucht is dit keer een Reddit-gebruiker, welke melding doet van een opvallende advertentie op YouTube. In de advertentie wordt gevraagd welk DLC-pakket je zeer waarschijnlijk zou aanschaffen: Hot Wheels Unleashed, Mario Kart 8 DLC, Animal Crossing: New Horizons Happy Home Paradise, Mario Party Superstars of geen van de genoemde titels. Mario Party Superstars heeft echter nog helemaal geen aangekondigde DLC en dat is opmerkelijk.

Denk jij dat de DLC voor Mario Party Superstars binnenkort wordt aangekondigd? En waar hoop jij dan op? Laat het ons hieronder weten!