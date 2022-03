Switch-versie Pillars of Eternity II: Deadfire geannuleerd

Deze RPG komt helaas niet meer naar de Switch.

Uitgever Versus Evil heeft aangegeven dat Pillars of Eternity II: Deadfire officieel geannuleerd is. Dit nieuws kwam naar buiten via het Discord-kanaal van het bedrijf. Hier bevestigde een medewerker dat “na lang overwegen” het project voor een Switch-versie is stilgelegd. Verdere details over het waarom zijn niet gegeven.

Voor fans van de serie zal het nieuws wellicht niet als een schok komen. Pillars of Eternity II: Deadfire werd in 2018 aangekondigd en zou toen met de kerst naar de Switch komen. De game werd al snel uitgesteld naar 2019, maar na een kleine update in augustus van dat jaar bleef het erg stil rondom de titel. Fans van de serie gingen er al langer vanuit dat het project geannuleerd was.

De Pillars of Eternity games zijn verhaal gedreven RPG waarin je de controle krijgt over een party waarmee je het avontuur aangaat. Hoewel deel 2 nu niet meer naar de Switch komt is de eerste Pillars of Eternity wel op de Switch verschenen. Het gaat hier om de Complete Edition, die voor €49,99 te downloaden is. Mocht je zin hebben in zo’n ervaring, kun je altijd nog met die titel aan de slag.