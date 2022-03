Scoor diverse gratis items in Pokémon Legends: Arceus via een Mystery Gift met deze code

Je kunt deze code tot 1 april 2022 inwisselen via de Mystery Gift-functie.

Regelmatig worden er gratis voorwerpen en Pokémon weggegeven via de Mystery Gift-functionaliteit in de Pokémon-spellen. Dit kan gebeuren doormiddel van de online functionaliteit, of codedistributies via winkels als Game Mania of via The Pokémon Company zelf. Eerder deze week meldden wij jullie al dat je nu via Game Mania een code kunt krijgen voor een Hisuian Growlithe en 20 veerballen. Echter is er nu nog een code verschenen van The Pokémon Company waarmee je diverse gratis voorwerpen kunt krijgen.

Om iedereen te bedanken voor alle moeite die men in Pokémon Legends: Arceus steekt voor het onderzoeken van de wilde Pokémon, deelt The Pokémon Company een nieuwe code uit. De code voor dit nieuwe cadeautje is THX4Y0URHELP en je kunt hiermee 5 Grit Pebbles, 5 Rare Candy en 5 Star Pieces krijgen. Je kunt deze code via de “Get with Code/Password”-optie krijgen via de Mystery Gift-functie. Deze code is in te lossen tot 1 april 2022.

Redeem the below Password in-game (that's a zero in the password):



THX4Y0URHELP — Pokémon UK (@PokemonNewsUK) March 5, 2022