Nieuwe trailer Who Pressed Mute on Uncle Marcus?

Een FMV waarin iemand je oom vergiftigd heeft. Maar wie?

Who Pressed Mute on Uncle Marcus? is een aankomende FMV moordmysterie die binnenkort o.a. naar de Switch komt. FMV staat voor Full Motion Video, wat betekent dat de game gebruik maakt van opgenomen beelden. Een beetje zoals een interactieve film. Wales Interactive heeft nu een aantal nieuwe details over de game naar buiten gebracht, plus een nieuwe trailer. De trailer kun je hieronder bekijken. De game komt op 18 maart naar de Switch.

Who Pressed Mute on Uncle Marcus? gaat over een excentrieke familie die op de verjaardag van Abby’s moeder altijd een familiequiz houdt. De quiz wordt online gehouden en is een langlopende traditie, maar dit jaar is anders dan anders. Net wanneer ze willen beginnen, vertelt Oom Marcus dat hij vergiftigd is en binnenkort dood zal gaan. Het ergste is alleen: iemand in de familie heeft hem vergiftigd! Abby is de enige die hij vertrouwt en het is dan ook aan haar om haar familieleden te ondervragen en uit te vinden wie de dader is.