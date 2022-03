Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 14,4 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de tweede week van maart een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van deze week neemt de grootste titel, Persona 4 Arena Ultimax, maar liefst 14,4 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Pocket Slimes, maar 63 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Persona 4 Arena Ultimax – 14,4GB

Frightence – 14,2GB

WRC 10 The Official Game – 14,0GB

.hack//G.U. Last Recode – 11,0GB

Who Pressed Mute on Uncle Marcus? – 10,8GB

Republique: Anniversary Edition – 9,4GB

Syndrome – 5,5GB

Young Souls – 4,0GB

Chex Quest HD – 2,5GB

Agent Intercept – 2,0GB

Ashwalkers – 1,8GB

Tempest 4000 – 1,7GB

Om Nom: Coloring, Toons & Puzzle – 1,5GB

Time Blazer – 1,1GB

Adios – 869MB

Move or Die: Unleashed – 761MB

The Wild Case – 606MB

Potato Flowers in Full Bloom – 203MB

Devastator – 196MB

Splash Cars – 192MB

Marble Maid – 110MB

Cosmos Bit – 99MB

Dungeon Color – 97MB

Retro Pixel Racers – 76MB

Sea Battle Minimal – 69MB

Pocket Slimes – 63MB

Welke bovenstaande spellen verheug jij je aankomende week het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!