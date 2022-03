Winnaar Sherlock Holmes: Crimes & Punishments bekend

En de winnaar is....

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments is sinds kort verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Een geweldige detective volgens Joris, die afgelopen week lovende woorden schreef in zijn review van de game. Sherlock Holmes: Crimes & Punishments bevat zes misdaadzaken om op te lossen en is de perfecte game voor fans van detectives. Wij mochten één digitaal exemplaar van de game weggeven en inmiddels is de winnaar bekend.

Namens heel Daily Nintendo feliciteren we @michielll. We vragen je om een mail te sturen naar info@dailynintendo.nl met het mailadres welke bij jouw account hoort. We sturen de code dan per mail naar je toe. Veel plezier met jouw prijs!