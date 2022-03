Russische eShop-accounts tijdelijk opgeschort

Mogelijk gevolg van de sancties op de Russische invasie in Oekraïne.

Russische Switch gebruikers rapporteren dat zij geen betalingen meer kunnen doen in de Switch eShop. Nintendo heeft bevestigd dat de Russische eShop in onderhoudsstand is geplaatst. Volgens een Russischtalige supportpagina is dat omdat de betaaldiensten niet meer goed werken. Daardoor kan de eShop betalingen geen meer verwerken. Het is onduidelijk of Nintendo deze stap zelf heeft gezet, of dat het komt door een falen van Russische betaalsystemen. Dit vanwege de zware economische sancties die Rusland zijn opgelegd toen zij vorige week een invasie in Oekraïne lanceerden. De officiele verklaring suggereert echter dat Nintendo er niet zelf achter zit.

Vele bedrijven in de gameindustrie hebben in de afgelopen week gereageerd op de Russische invasie in Oekraïne. Vele indiestudios, maar ook grote namen als CD Projekt Red en Electronic Arts, hebben hun steun uitgesproken voor de Oekraïense bevolking en keuren de acties van Rusland af. Zij stoppen daarom bijvoorbeeld de verkoop van hun games in Rusland, plaatsen Russische teams uit hun e-sporttoernooien, en doneren aan goede doelen. Microsoft heeft gisteren besloten om al hun activiteiten stop te zetten in Rusland, waaronder de verkoop van Xbox games en consoles. Ook The Pokémon Company heeft zich van de week uitgesproken over de situatie en heeft een geldbedrag gedoneerd. Er zijn momenteel nog geen verdere reacties gedaan door Nintendo.

Microsoft says it's suspending "all new sales" of its products and services in Russia, so no new Xbox, Windows, Azure sales. Microsoft is also "stopping many aspects of our business in Russia" to comply with sanctions. Story coming here: https://t.co/0Vxpz3cKya pic.twitter.com/oUQks4zbA2 — Tom Warren (@tomwarren) March 4, 2022

Our hearts go out to the kids & families of Ukraine 💙💛 pic.twitter.com/vsZuQtYmX6 — Pokémon (@Pokemon) March 3, 2022