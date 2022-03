[Review] 35MM – Begin jouw post-apocalyptische reis

Reis mee met twee lotgenoten in het verlaten Rusland.

Een pandemie heeft in Rusland flink huisgehouden, waardoor er niks anders over is gebleven dan een lege woestenij. Niemand heeft het virus overleefd en de infrastructuur is daardoor volledig weggevallen. Volg in dit verdrietige verhaal twee reizigers die door Rusland reizen, terwijl je steeds meer te weten komt over het hoe, wat en waar van het virus.

Een donker bos

Wanneer het spel start, staat de hoofdrolspeler samen met een andere man bij een huisje en is het de bedoeling deze te doorzoeken. Wanneer dat gedaan is, gaan de twee te voet op pad. De Russische mannen lopen rond in een verlaten wereld waar ze steeds meer over te weten komen. Het hoofdpersonage, gespeeld in eerste persoon, neemt je hierdoor mee in de wereld die bijna is uitgestorven door een pandemie.

Hoewel het spel start in een verlaten bos, verschijnt er na een lange wandeling een dorp en later zelfs een trainrails om gebruik van te maken. Waar het in het begin totaal verlaten lijkt in de wereld, komen er later vrienden en vijanden op het pad en is het de bedoeling om te overleven in deze post-apocalyptische puinzooi.

Love it or hate it

35MM is een spel waar je een lange adem voor nodig moet hebben. Het kan een tijdje duren voordat het spel je meezuigt in het verhaal, maar wanneer de trieste sfeer je in zijn greep heeft, is het moeilijk om hem weg te leggen. Het spel begint langzaam, maar geef dus niet te snel op! Voor je het weet is het uitgespeeld. 35MM is een typische ‘love it or hate it’ belevenis.

Tijdens het verhaal moet de speler rondlopen, vraagstukken oplossen, overleven in een griezelige omgeving en zelfs schieten om zichzelf te verdedigen. Het is een horroravontuur zonder de pure horror die je zou verwachten bij een game zoals dit. De uitdaging en spanning, die worden opgebouwd, blijven een beetje weg.

Niet overal is aan te wennen

De trage start is gelukkig snel hersteld, helaas geldt dat niet voor alle factoren. De grafische vormgeving laat wel wat te wensen over. Zo zijn de omgevingen saai en soms veel te donker (zelfs mét zaklamp), is er niks wat eruit springt qua vormgeving en lijkt het of je een spel uit de jaren ’00 aan het spelen bent. Toch hebben de makers de sfeer goed naar buiten kunnen brengen.



De dialogen zijn saai en eentonig en voegen vaak niks toe aan het verhaal of herhalen continu het doel van dat moment. Het spel is niet lang, een uurtje of 5, maar dat is wel echt voldoende.

Conclusie

35MM speelt zich af in het post-apocalyptische Rusland, waar twee reizigers op onderzoek gaan en gaandeweg meer te weten komen over wat er is gebeurd. De sfeer is goed neergezet en hoewel je even door de zure appel in het begin heen moet, is het zeker de moeite waard om door te spelen en in het verhaal te komen. De grafische vormgeving en dialogen zijn niet de punten waar de meeste aandacht aan is besteed, maar toch is het gelukt om een grimmige omgeving neer te zetten. 35MM is niet voor iedereen, maar als je van trage -niet te enge- horrorspellen houdt, kan je hem zeker eens proberen.

+ Grimmige sfeer die je meetrekt in het verhaal

+ Goed concept

– Grafisch niet erg sterk

– Weinig uitdaging

DN-Score: 6