Pocky & Rocky Reshrined zal zowel fysiek als digitaal beschikbaar zijn

Ga op avontuur met een heldin en haar beste wasbeer-vriend!

Zowel in Amerika als Europa zal er ook een fysieke versie uitkomen van het spel Pocky & Rocky Reshrined. Het zal een limited editie zijn, uitgegeven door Strictly Digital Games. Naast het fysieke spel zullen er ook verzamelitems beschikbaar zijn, meer informatie over de fysieke uitgave is nog niet bekend.

Pocky & Rocky Reshrined gaat over -je zou het niet raden- Pocky en Rocky: een meisje en haar bevriende wasbeer. Pocky woont in een altaar in de bergen, daarnaast is ze een heldin: Pocky heeft namelijk al eens eerder zeven Goden gered. Ze geeft monsters die slecht zijn de volle laag. Rocky leeft in de buurt van het altaar met zijn monster vrienden die wel goed zijn en komt zijn beste vriendin vertellen wat er is gebeurd in het bos. De gemene Black Mantle heeft weer toegeslagen en het is tijd om hem voor eens en altijd uit te schakelen! Samen met nieuwe vrienden gaan ze de strijd aan.

De gameplaytrailer is al eerder dit jaar uitgebracht en belooft veel goeds. In Japan is er al een releasedatum bekend, maar het Westen zal nog even moeten wachten tot er meer nieuws is.