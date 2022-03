[Special] Dit zijn onze eerste indrukken van Kirby en de Vergeten Wereld

Joris, Menno en Randy delen hun eerste indrukken na het spelen van de demo met je!

Vrij onverwachts verscheen gisteren de demo van Kirby en de Vergeten Wereld in de eShop. In de gratis demo kun je twee levels spelen én het opnemen tegen een eindbaas. Inmiddels hebben wij de demo op de redactie al helemaal doorgespeeld, maar wat zijn onze eerste indrukken? Joris, Menno en Randy delen hun eerste indrukken na het spelen van de demo.

Kirby en de Vergeten Wereld komt op 25 maart naar de Switch. Ga jij de game dan in huis halen? En wat vond jij van de demo? Laat het hieronder vooral aan ons weten in de vorm van een reactie!

Joris

In de demo voor Kirby en de Vergeten Wereld draait het vooral om het uitproberen van wat Kirby allemaal kan in drie speelbare levels. De bekende kopieerkrachten als zwaard, bom en ijs werken als vanouds. Het wordt echter een stuk interessanter, wanneer Kirby per ongeluk de Mondvol-vorm ontdekt. De besturing van Kirby als auto, blikjesautomaat en oranje pylon is soepel, zoals je zou verwachten van een Kirby-game. Kirby in Mondvol-vorm moet in de demo enkele eenvoudige puzzels oplossen om een verborgen gebied te openen en ook dat werkt uitstekend. Ondanks dat je met het roze bolletje in een verlaten stad rondloopt, zijn kleuren fris. Geen saaie grijze boel dus.

Kirby en de Vergeten Wereld zou meer een open wereld-game zijn, maar in de praktijk is de bewegingsruimte vrij beperkt. Het doet mij meer denken aan de levels in Super Mario 3D Land voor de 3DS. Hoewel je 360 graden in de rondte kunt lopen, blijft de basis nog wel dat Kirby van punt A naar punt B moet. Ik verwacht ook niet dat het in de volledige game in andere levels compleet anders zal zijn.

Nadat je de demo hebt uitgespeeld, kun je opnieuw aan de slag met de drie levels, maar dan met verbeterde kopieerkrachten. Tegen de zwakke vijanden merkte ik weinig van de verbeterde krachten, het is vooral visueel een verandering. Kirby heeft bijvoorbeeld een groter zwaard vast en je kunt bommen in een cluster af laten gaan. Wellicht iets wat van pas komt in de latere levels van de volledige game.

De demo is dus vooral bedoeld om spelers kennis te laten maken met de oude en nieuwe krachten van Kirby. Als dit een voorbode is van de volledige game, verwacht ik dat Kirby en de Vergeten Wereld een vermakelijke game zal worden in de lijn van de bestaande Kirby-games. Er had echter voor mij nog meer uit de nieuwe mogelijkheden gehaald kunnen worden. De demo gaf mij niet direct het gevoel een splinternieuwe game te hebben gespeeld, maar eerder het gevoel van een vertrouwde Kirby-game in een nieuw jasje.

Menno

Toen ik gisteren hoorde dat er een demo beschikbaar was gesteld voor Kirby en de Vergeten Wereld, ben ik zo snel mogelijk naar de Nintendo eShop gegaan om deze te downloaden. Hoewel ik niet de meest grote Kirby-fan ben, kijk ik sinds de aankondiging van dit nieuwe Kirby-spel toch wel heel erg uit naar deze titel. Dit komt mede doordat ik de 3D-game erin de trailers al erg mooi uit vond zien en de demo heeft me dan ook niet teleurgesteld. Voordat de demo begint krijg je namelijk een openingsfilmpje te zien die qua kleuren al van het scherm springt. Toen ik, of eigenlijk Kirby, op het strand lag was het eerste wat ik deed met de besturing spelen. Hetgeen wat mij hier meteen opviel is dat de manier hoe Kirby beweegt onwijs prettig aanvoelt, wat uiteraard niet geheel onbelangrijk is bij een 3D-platformer.

Tijdens het spelen van deze demo zijn mij ook nog een paar andere dingen opgevallen. In de trailers waren de verschillende kleuren munten bijvoorbeeld al te spotten, maar dit zijn blijkbaar niet de enige verzamelobjecten in deze titel. Kirby en de Vergeten Wereld bevat namelijk ook nog een soort plastic balletje waaruit mogelijk vele beeldjes komen die je tijdens het avontuur kunt verzamelen. Dit vind ik persoonlijk altijd erg leuk om te doen in spellen, maar wat ik misschien nog wel leuker vind is dat het spel ook missies heeft. Tijdens een level in deze demo kun je bijvoorbeeld vijf rode rozen laten bloeien. Deze zaten niet allemaal even goed verstopt, maar ik heb hoop dat de missies in de latere levels van de game een stuk moeilijker gaan worden. Hierdoor wordt niet alleen de speelduur verlengd, maar kun je nog meer plezier uit deze titel halen ook.

Al met al kijk ik erg uit naar Kirby en de Vergeten Wereld, maar voordat ik het spel koop zou ik wel graag willen weten hoe groot het avontuur is. Omdat de levels wat mij betreft wat weg hebben van Super Mario 3D World, al zijn die van deze Kirby-game volgens mij groter, hoop ik dat het aantal levels ongeveer gelijk blijft. Gelukkig heb ik wel hoop dat het een behoorlijk avontuur wordt en dat zeker omdat elk level verschillende munten en missies bevat.

Randy

Een demo van het nieuwste deel in één van mijn favoriete Nintendo-series, ook nog eens uitgebracht op mijn verjaardag. Nintendo schotelde mij in elk geval een leuk verjaardagscadeau voor, want een ding is zeker: ik heb me enorm vermaakt met de demo van Kirby en de Vergeten Wereld. Toch is er bij mij ook nog wel wat ruimte voor een aantal kritische noten.

Ik denk dat we er nu al vanuit kunnen gaan dat Kirby en de Vergeten Wereld gewoon een toffe game gaat worden, punt. Nintendo levert immers vrijwel nooit slechte spellen af en daarnaast is de Kirby-serie té belangrijk om een misser in uit te brengen. De vraag die bij mij speelt is nu vooral hoe goed de game gaat worden. De gameplay is om te beginnen vermakelijk en toegankelijk. Nintendo is er perfect in geslaagd de 2D-gameplay van de Kirby-spellen te vertalen naar een 3D-wereld. De besturing werkt prima en eigenlijk heb je direct het gevoel een échte Kirby-titel te spelen, maar dit keer in 3D. Toch valt op dat de open wereld eigenlijk helemaal niet zo open is. Het zijn veelal standaard paden die je moet volgen om verder te komen. Aan de ene kant is dit begrijpelijk, immers moeten Kirby-titels zeer toegankelijk zijn. Aan de andere kant had ik stiekem op nét iets meer vrijheid gehoopt. Net iets meer mogelijkheden om te ontdekken, maar dat lijkt uiteindelijk vrij beperkt en ik verwacht ook niet dat latere levels dit wél gaan bieden. Daarnaast hoop ik dat latere levels iets meer uitdaging gaan brengen met de mondvol-mode. De puzzels die je tot nu toe moest oplossen zijn wel érg simpel en voor de hand liggend, waardoor er meer uit de nieuwe krachten van Kirby gehaald moet kunnen worden. Wanneer latere levels voldoende variatie en afwisseling gaan brengen, zal dat het spel enorm ten goede komen.

Wellicht klink ik wat negatief, maar gelukkig heeft de demo mij ook op veel positieve manieren verrast. Zo was de eerste eindbaas erg gaaf in elkaar gezet, oogt het spel super schattig en kleurrijk én is de muziek heerlijk herkenbaar en toch verfrissend. De besturing is zoals gezegd erg fijn en het is een flinke geruststelling dat Nintendo er perfect in geslaagd lijkt te zijn de klassieke Kirby-gameplay om te zetten naar 3D. Ook de verschillende missies die je kunt halen zijn een leuke toevoeging. Als Kirby-fan ga ik me vrijwel zeker enorm vermaken met deze aankomende titel en ik kan dan ook niet wachten om met de game aan de slag te gaan. Stiekem hoop ik overigens nog wél King Dedede te gaan zien in de game…