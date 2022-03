[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 9

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Chocobo GP

Verschijnt op: 10 maart 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

Het is weer tijd voor een nieuwe kleurrijke race-game! Ga samen met het vogel wezen uit Final Fantasy en zijn vrienden de baan op om de leukste avonturen te beleven. Naast het rondrijden in de mafste vervoersmiddelen zijn er verschillende spelmodi en uitdagende banen. Speel jij liever tegen de klok of neem je het op tegen anderen online?

The Cruel King and the Great Hero

Verschijnt op: 11 maart 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

De held in dit verhaal is een dapper meisje die veel avonturen aangaat om haar ultieme doel te bereiken: een echte held worden! Dit alles doet ze met de hulp van haar bescherm-draak. Onderweg naar het held zijn ontmoet de hoofdrolspeler nieuwe vrienden, verzamelt ze spullen en helpt ze iedereen die haar hulp nodig heeft (want dat is wat een held doet!). Ga jij ook overstag voor dit handgetekende avontuur?

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures

Verschijnt op: 11 maart 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Zowel voor de fans, als de mensen die Hotel Transylvania kennen is er nu een spannend avontuur beschikbaar! Ga met jouw favoriete personages op ontdekking in de unieke griezelige werelden die dit spel te bieden heeft. Gebruik speciale vaardigheden, versla vijanden, los puzzels op en ontmoet de leukste Hotel Transylvania-karakters die jou helpen om uitdagingen op te lossen.