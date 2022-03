Neptunia X Senran Kagura: Ninja Wars krijgt nieuwe gameplaytrailer

Bekijk beelden van flitsende baasgevechten en nieuwe personages.

Volgende maand komen de werelden van Neptunia en Senran Kagura samen in één flitsende hack ’n slash RPG. In de onderstaande gameplaytrailer van Neptunia X Senran Kagura: Ninja Wars zien we enkele baasgevechten en worden de twee speciale personages geïntroduceerd. De game gaat in de Nintendo eShop voor €49,99 over de digitale toonbank. Voor de verzamelaars zal er ook een fysieke versie van het spel verkrijgbaar zijn. De versie voor de Switch bevat in ieder geval de DLC met alternatieve kostuums voor alle personages en een extra moeilijkheidsgraad. Let er wel op dat de trailer de Amerikaanse releasedatum vermeldt. In Europa komt Neptunia X Senran Kagura: Ninja Wars uit op 22 april 2022.

Word jij al warm van deze beelden van Neptunia X Senran Kagura: Ninja Wars? Ga jij deze crossover-RPG op je Nintendo Switch spelen? Laat het ons weten in een reactie!