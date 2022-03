Krijg nu een Hisuian Growlithe en 20 veerballen in Pokémon Legends: Arceus via Game Mania

Je kunt deze code tot en met 4 april digitaal aanvragen of ophalen in één van de winkels van Game Mania.

De afgelopen maanden heeft Game Mania al meerdere items en Pokémon weggegeven voor diverse Pokémon-spellen. Zo hebben ze eerder al diverse Dynamax Crystals weggegeven om onder andere Gigantamax Sandaconda te vangen en hebben ze al een Shiny Zamazenta en een Shiny Zacian weggegeven voor Pokémon Sword en Shield. Vanaf vandaag worden echter de eerste codes weggegeven voor Pokémon Legends: Arceus.

Vanaf vandaag kun je namelijk een code krijgen voor een Hisuian Growlithe en 20 veerballen. Deze code kun je of in een van de Game Mania-winkels ophalen, of digitaal aanvragen via deze link. Je kunt maximaal één code aanvragen. Je kunt deze code tot en met 4 april aanvragen of ophalen en de codes aangevraagd via de website worden elke vrijdag om 17:00 uur uitgestuurd. Verder moet je de code uiterlijk op 1 juni 2022 hebben ingewisseld via de Mystery Gift-functie in Pokémon Legends: Arceus en ook per spel kun je maximaal één code inwisselen.