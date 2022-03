Kleine update voor Pokémon Unite gepland voor volgende week

Een kleine update is alvast aangekondigd voor Pokémon Unite.

Sinds Pokémon Unite vorig jaar zomer verscheen zijn er vele nieuwe Pokémon toegevoegd. Met als meest recente toevoeging Hoopa. Deze mythical Pokémon en zijn Unbound-vorm zijn te gebruiken in het spel, maar helaas zitten er toch wat bugs in de besturing van Hoopa. Een nieuwe update moet dit verhelpen. Op 11 maart moet een update het volgende verhelpen:

– Hoopa teleporting to the opponent’s ring if Hoopa on both teams simultaneously use their Unite move – Hoopa able to teleport Pokémon while that Pokémon is under a movement restricting effect

– Opponents being teleported to your base when they are hit by certain moves at the same time the Pokémon dealing the attack is teleported to base by Hoopa

– Players teleporting with opponents when certain moves are used at the same time the opponent is teleporting

Het ziet er dus naar uit dat Hoopa nog een kleine teleporteercursus nodig heeft, maar hopelijk slaagt die er voor wanneer de update live is.