Switch OLED krijgt in Japan een Kirby mondvol-vorm

Nintendo onthult Kirby’s nieuwe mondvol-vorm in de Japanse My Nintendo Store!

Kirby staat in de maand maart volop in de schijnwerpers. Kirby en de Vergeten Wereld verschijnt eind deze maand en nu al kunnen spelers warmdraaien met de splinternieuwe demo. Fans van Kirby in Japan hebben nog meer geluk, want zij kunnen een Switch OLED bestellen met Kirby in mondvol-vorm als verpakking. In de trailers van De Vergeten Wereld is de mondvol-vorm al uitgebreid gepresenteerd. Kirby kan onder meer veranderen in een auto, een blikjesautomaat en een enorme oranje pylon. Wanneer Kirby een van deze mondvol-vormen aanneemt, kan hij vijanden verslaan en de omgeving veranderen om verborgen plekken te bereiken. In de echte wereld verandert Kirby echter in een schattige verpakking van Nintendo’s hybride console.

De Switch OLED met de speciale Kirby mondvol-verpakking is in de Japanse My Nintendo Store te koop voor 37980 Yen. Op dit moment lijkt het erop dat deze speciale verpakking alleen in Japan te krijgen is. Er zijn helaas nog geen berichten dat deze ook verkrijgbaar wordt in Amerika en Europa.

Hoop jij dat deze verpakking ook naar Europa komt? Zou jij een Switch OLED kopen met deze speciale Kirby mondvol-verpakking? Laat ook hieronder weten wat je van deze roze verpakking vindt!