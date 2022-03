[Review] Edge of Eternity – Toffe RPG in de cloud

Wat je kan verwachten van deze turn-based RPG lees je hier.

Vorige week kwam het spel Edge of Eternity van ontwikkelaar Ubitus uit. Deze tactische RPG maakt gebruik van cloudstreaming. Hierdoor is het vereist dat je naast het spel zelf ook een stabiele internetverbinding en Nintendo-account hebt om te kunnen spelen. In de eShop is een gratis demo verkrijgbaar zodat je eerst kan uitproberen of het spel goed te spelen is in combinatie met de internetverbinding die je hebt.

Het verhaal

Zo’n 30 jaar geleden verschenen er ruimteschepen aan de hemel, ze waren vriendelijk en deelden technologie met de mensen op deze planeet. Tot het noodlot toesloeg en de schepen gingen aanvallen, hadden de mensen geen enkele kans om ze te verslaan. Na veel onnodig slachten en heel veel verlies begon zich eindelijk een kans aan te dienen om te winnen. Wat we niet wisten is dat het meest gevaarlijke wapen van de tegenstander nog ingezet moest worden.



Door Corrosie worden mensen besmettelijk ziek. De moeder van hoofdrolspeler Daryon heeft het te pakken waardoor het doel start om medicijnen te vinden. Allereerst gaat Daryon terug naar huis om zijn moeder te bezoeken en daarna start de grote reis door verschillende landschappen vol tegenstanders, vrienden en uitdagingen.

Eerste indruk

Edge of Eternity is een uitgebreide RPG met afwisselende omgevingen, een grote kat om het land te doorkruisen en een party die in de loop van het verhaal gevuld wordt met teamleden. De grafische vormgeving is prachtig en dan met name de afwisselende omgevingen zijn adembenemend en geven echt een Final Fantasy-vibe. Ik verwacht dat je met dit spel tientallen of zelfs honderden uren zoet kan zijn, want er is genoeg te ontdekken en zijn genoeg opdrachten om te doen. Zo zijn er naast de hoofdopdracht en side-quests ook dynamic questst die tijdelijk te vervullen zijn.



Wat wel gelijk opviel, is dat de tekst enkel te lezen is als je een gigantische tv hebt, dit vind ik een groot nadeel. Zowel op mijn bescheiden tv-scherm als op handheld modus zijn sommige teksten niet of nauwelijks te lezen. Om niks te missen van alle kleine lettertjes ben ik zelf toch handheld gaan spelen zodat de tekst wat dichterbij was. Het is eigenlijk al vrij snel duidelijk dat dit echt een pc-game is.

Vechten!

Naast het verhaal zijn ook de gevechten erg belangrijk: je komt veel tegenstanders tegen. Het zijn turn-based gevechten in teams waarbij je leden soms ook moet verplaatsen. Dit doe je op momenten dat een tegenstander een aanval aan het laden is en jij deze wilt ontwijken. Wanneer je op het spelbord loopt, kan het voorkomen dat je met je rug naar een van de tegenstanders komt te staan, op dat moment krijg je bij een aanval extra damage. Ondanks dat je tijdens gevechten HP kan aanvullen hoeft dit daarna niet: bij elk gevecht zijn jouw HP en MP helemaal vol. Zelf vond ik dit een prettige manier van vechten.

Conclusie

Al met al is Edge of Eternity zéér de moeite waard. Het is een groot spel met een hoog Final Fantasy-gehalte. Dit komt door alle verschillende omgevingen waar je doorheen reist onderweg naar je doelen. De gevechten zijn turn-based en vervelen niet snel. Verwacht tientallen uren in deze spannende uitdagende RPG.

DN-Score: 7,5

+ Prachtige grafische vormgeving

+ Veel te doen en te ontdekke

– Duidelijk een pc-game: de teksten zijn vaak niet te lezen, omdat ze veel te klein zijn en wanneer je de map bekijkt zie je een muis-cursor