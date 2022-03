Race binnenkort met Mii’s in Mario Kart Tour

Ook Mushroom Gorge keert terug!

We hebben er behoorlijk lang op moeten wachten maar voor fans van de welbekende Mii-personages is er goed nieuws. De Mii’s komen binnenkort namelijk naar Mario Kart Tour. De Mii’s zijn niet alleen speelbaar in de mobiele Mario Kart-titel, ze krijgen ook kostuums. De Mii’s zullen in twee waves worden toegevoegd aan de game: Wave 1 komt op 8/9 maart Wave 2 op 22/23 maart. Daarnaast zal ook de bekende Mario Kart Wii track Mushroom Gorge naar de mobiele game komen, dit keer dus voor het eerste in HD.

De komst van de Mii-personages in Mario Kart Tour staat centraal in onderstaande nieuwe trailer. Kijk jij uit naar het spelen met Mii’s in de game?