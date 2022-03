Nieuwe demo en overzichtstrailer Kirby en de Vergeten Wereld

Kirby's allereerste 3D-avontuur is bijna daar!

Nintendo heeft een nieuwe overzichtstrailer gedeeld voor Kirby en de Vergeten Wereld! Op 25 maart zal Kirby op een groots nieuw avontuur gaan dat zich voor het eerst helemaal in 3D afspeelt. Klassieke Kopieerkrachten zoals Zwaard, Vuur en Bom keren terug, samen met nieuwkomers als Boor en Avonturier. Ook kan Kirby met zijn nieuwe Mondvol-vorm gloednieuwe transformaties gebruiken die hem allerlei unieke vaardigheden geven. Kirby en de Vergeten Wereld staat paraat om een onvergetelijk avontuur te worden voor ons favoriete roze bolletje schattigheid. Kijk vooral de overzichtstrailer om alle belangrijke details van dit spel mee te krijgen. Ben je benieuwd om het spel zelf te proberen, dan kan je nu ook een demo downloaden in de eShop! Kijk jij uit naar Kirby en de Vergeten Wereld? Wat zijn jouw favoriete Kopieerkrachten en Mondvol-vormen? Laat het ons weten in de reacties!