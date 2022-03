Shy Guy in Mario Golf: Super Rush krijgt drie nieuwe kleuren

Speel de nieuwe kleuren vrij in Ranked Matches!

Mario Golf: Super Rush is al een tijdje uit, maar Nintendo blijft deze sportgame voorzien van kleine toevoegingen. Net als eerdere maanden kun je weer een outfit voor een van de personages vrijspelen door goed te presteren in Ranked Matches. Voor de maand maart staat Shy Guy in de schijnwerpers. Shy Guy krijgt weliswaar geen unieke outfit, maar wel drie nieuwe kleuren. Je kunt dan Shy Guy in de kleuren blauw, geel en groen een balletje laten slaan.

Wat je ervoor moet doen, is simpel. Je moet in online Ranked Match in maart minimaal de A-rank halen. Dit doe je door punten te scoren tijdens online potjes golf en hoe beter je tegenstander, hoe meer punten je kan verdienen door ze te verslaan. Wanneer je eenmaal A-rank bent en de kleuren van Shy Guy hebt vrijgespeeld, kun je bij het kiezen van je personage bij Shy Guy op L drukken voor een andere kleur.

Ga jij deze maand je golfclubs oppakken om Shy Guy een nieuw kleurtje te kunnen geven? Zit jouw favoriete kleur erbij? We lezen het graag in een reactie hieronder!