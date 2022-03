Gameplaybeelden atmosferische titel FAR: Changing Tides

Onderhoud je schip en trotseer de zee op zoek naar een nieuw thuis.

FAR: Changing Tides verscheen op 1 maart op de Nintendo Switch. De titel is het vervolg op FAR: Lone Sails. Alleen waar je daar een uitgedroogde zeebodem onderzocht, ga je hier het water op. Voor iedereen die wil weten hoe dat eruitziet, heeft Super Nintendad een video online gezet. Deze video bevat 18 minuten aan gameplay. De video kun je hieronder bekijken.

In FAR: Changing Tides volg je het emotionele verhaal van een jongen en zijn schip. Hij is op zoek naar een nieuwe plek om thuis te noemen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Trotseer de storm, verken vergeten ruïnes en onderhoud het schip waar je mee vaart. Dit laatste doe je door diverse onderdelen vrij te spelen, defecte onderdelen te repareren en door brandstof en onderdelen te vinden in de zee. Ook zit het spel boordevol puzzels.