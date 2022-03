Flinke update voor DOOM Eternal beschikbaar

Ga aan de slag met de nieuwe Horde Mode!

Inmiddels is het alweer een jaar geleden dat DOOM Eternal naar de Nintendo Switch kwam. Switch-bezitters moesten behoorlijk lang wachten om met de game aan de slag te gaan, maar dat wachten was het wél waard. Afgelopen jaar verscheen de DLC The Ancient Gods al en nu heeft de Nintendo Switch-versie opnieuw een flinke update gekregen. Versie 6.66 voegt namelijk onder andere de Horde Mode toe, een speelstand voor één speler waarbij je verschillende waves met vijanden moet zien neer te schieten. Je begint weliswaar met één wapen, des te verder je komt hoe meer wapens je krijgt.

In onderstaande trailer staat de nieuwe update voor DOOM Eternal centraal. De update brengt onder andere ook de speelbare demon Dread Knight met zich mee alsmede twee nieuwe arena’s én drie Master Levels. Ga jij binnenkort weer met de game aan de slag? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!